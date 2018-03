Matić: "Stipetić je bio oficir i džentlmen Hrvatske vojske"

Željka Antunović, bivša ministrica obrane za vrijeme Vlade Ivice Račana, šokirana viješću da je umro general Petar Stipetić istaknula je kako je general bio častan vojnik i dao veliki doprinos Domovinskom ratu.

- General Stipetić bio je stvarno častan vojnik, predan svom poslu, obrazovan, izrazito pametan časnik. Dao je svoj veliki doprinos u Domovinskom ratu, a ja kao ministrica u jednom periodu surađivala sam s njim i moram priznati da mi je u prvom trenutku dolaska u Ministarstvo bio jedan od glavnih osoba - rekla je Antunović u srijedu u Saboru.

POGLEDAJTE REAKCIJU MINISTRA KRSTIČEVIĆA:

Poznavao sam generala Stipetića i radio sam s njim i mogu reći da je dao veliki doprinos i u stvaranju i razvoju i u pobjedama u Domovinskom ratu, ali i kasnije na dužnosti načelnika Glavnog stožera. Pokazao je da je veliki čovjek, zapovjednik i general pobjedničke Hrvatske vojske, poručio je ministar obrane Damir Krstičević.

Izrazio je sućut obitelji te istaknuo kako će Ministarstvo organizirati posljednji ispraćaj generala Stipetića.

- To su naši vrhunski generali koji su zaslužni za današnji mir i slobodu. Slika mi je odmah generala Stipetića, Bobetka i drugih koje smo izgubili. Čovjek osjeti tugu za tim ljudima kojih više nema i naša je zadaća sada da ispraćaj bude dostojanstven kako on i zaslužuje - poručio je.

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar branitelja, Predrag Matić, poručio je kako je ponosan što je imao priliku raditi s generalom Stipetićem.

- Imao sam veliku čast i priliku raditi s velikim generalima Hrvatske vojske, od pokojnog generala Blage Zadre, Janka Bobetka, Zvonimira Črvenka, Antuna Tusa i Petra Stipetića. Sve su to junaci Domovinskog rata i ne znam kojeg bih izdvojio od njih. No, neće se drugi naljutiti niti njihove obitelji ako kažem da je Petar Stipetić ipak za koplje iznad svih. I ako se za nekoga u Hrvatskoj vojsci može reći da je bio oficir i džentlmen, onda je to prije svih Petar Stipetić - istaknuo je Matić naglasivši Stipetićeve osobine.

- On nije bio onaj oficir i časnik koje gledamo iz filmova, koji je vikao i autoritet istjerivao na galamu, nego se vidjelo da razumije, da je stručan, a prije svega volio je svoje vojnike. Imao sam tu čast raditi s njim, bio mi je šef u Kabinetu načelnika Glavnog stožera i jako sam ponosan na te dane - rekao je.