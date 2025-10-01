Matica umirovljenika Hrvatske: Nismo zadovoljni dodatkom od 6 eura godišnje, ponižavajuće je

Matica umirovljenika Hrvatske poručila je u srijedu da nije zadovoljna vladinim prijedlogom godišnjeg dodatka za umirovljenike od šest eura po godini dok pozitivnim ocjenjuju dogovor oko ukidanja poreza na mirovine od 2027.

Predsjednica Matice Višnja Fortuna rekla je Hini da su tražili i očekivali veći iznos.

"U odnosu na ono što je prezentirano kroz financije, ne mogu reći da ne razumijem, ali neovisno od toga, žao mi je što barem nije sedam ili osam eura, ali to su licitacije", dodala je.

Pozitivnim je ocijenila ukidanje poreza na mirovinu i rekla da je Matica već danas tražila da se na iznose koji će se isplaćivati u prosincu, ako je ikako moguće ukine porez. "Sigurno je da neće biti oporezivanje mirovina od 2027. a za ovo ćemo vidjeti", dodala je.

Fortuna je objasnila da su dosad dodatke dobivali samo oni s najnižom i prosječnom mirovinom.

"Ovaj novi dodatak će za razliku od prijašnjih biti sastavni dio mirovine i ići će po godinama staža. Bili bismo puno mirniji da je to veći iznos, ali nadamo se da biti iduće godine.. Sada nemamo izbora, ali za dalje ćemo tražiti i da usklađivanje bude veće i sve što je moguće da se povisi", kazala je Fortuna.

BUZ iznos smatra ponižavajućim

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) priopćio je u srijedu kako s indignacijom odbacuje današnji prijedlog o prvom godišnjem dodatku, kolokvijalno nazvanim "13. mirovina" u iznosu od svega šest eura po godini staža.

"Takva odluka nije samo ponižavajuća, nego i otvoreno vrijeđa dostojanstvo svih hrvatskih umirovljenika", poručili su.

Dodali su kako Ministar i Vlada tim činom šalju jasnu poruku da umirovljenici za njih vrijede svega 50 centi po mjesecu staža.

"Pokušaj da se očekivano nezadovoljstvo prikrije obmanjujućim obećanjem o ukidanju poreza na mirovine tek 2027. godine predstavlja novu uvredu zdravom razumu", kazali su iz BUZ-a.

Istaknuli su kako se radi o loše smišljenoj distrakciji kojom se pokušava ublažiti bijes i nezadovoljstvo.

"Umirovljenici nisu naivni i vrlo dobro vide da se njihovo dostojanstvo i egzistencija ponovno svode na predmet političke trgovine. Zbog svega navedenog BUZ poziva sve umirovljeničke udruge i stranke, izuzev onih koje su umirovljenike već izdale i 'prodale' za šaku eura ili sinekura, da se udružimo i zajedno iskažemo opravdano ogorčenje", poručuju iz Bloka umirovljenici zajedno.

Piletić: Prva isplata u prosincu

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je u srijedu kako će Vlada predložiti da prvi godišnji dodatak za umirovljenike iznosi šest eura po godini staža, što znači da će prosječni isplaćeni dodatak biti nešto viši od 170 eura, a najavljeno je i potpuno ukidanje poreza na sve mirovine od 2027. godine.

"Ove godine u prosincu bit će isplaćen prvi trajni jednokratni dodatak na mirovinu koji će biti vezan uz godine mirovinskog staža i Vlada će predložiti na svojoj sjednici, a to smo predstavili i našim partnerima u saborskoj većini i stranci umirovljenika, da on iznosi šest eura po godini staža", izvijestio je Piletić na konferenciji za medije u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.

To znači da će u prosincu biti isplaćen prosječni godišnji dodatak u iznosu nešto većem od 170 eura. Za one s 30 godina mirovinskog staža riječ je o 180 eura, a za 40 godina, dodatak je 240 eura.

Prosječna mirovina je oko 690 eura, a cilj je da do kraja godine iznos prosječne ukupne mirovine, s ovako definiranim dodatkom, bude na razini od 705 eura, dodao je Piletić.