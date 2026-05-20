Matija Posavec: 'Nisam kršio zakon. Dao sam ostavku i sve priznao samo da me puste'

Međimurski župan Matija Posavec iznosio je obranu u srijedu i odbacio sve optužbe iz korupcijskog postupka koji se protiv njega i još dvojice okrivljenika vodi zbog navodnog davanja i primanja mita iz 2021. godine. Iako je nakon uhićenja priznao ono što je tada nazvao činjenicama te je pušten da se brani sa slobode, u svojoj je obrani ustvrdio da nije prekršio zakon niti počinio bilo koje kazneno djelo.

Posavec je potvrdio da je sredinom 2020. godine od lokalnog poduzetnika Josipa Kobala primio 10 tisuća kuna, no tvrdi da nije riječ o mitu, već o donaciji za političku kampanju. Prema njegovim riječima, novac je istoga dana uplatio na račun svoje tada novoosnovane političke stranke. USKOK, međutim, smatra da je Kobal novac dao kako bi osigurao imenovanje u Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Posavec je na sudu ustvrdio da na konačnu odluku nije mogao utjecati.

- Prema Statutu sam imao pravo predložiti članove upravnih vijeća, ali odluku je donosila Županijska skupština - rekao je Posavec, naglašavajući da nije imao presudan utjecaj na izbor članova upravnog vijeća.

Optužnica USKOK-a temelji se upravo na tvrdnji da je Posavec koristio svoj politički autoritet kako bi pogodovao osobama s kojima je bio blizak, što je župan odlučno odbacio.

Osporava i optužbe za zapošljavanja

Posavec je negirao i navode vezane uz dva sporna zapošljavanja koja se također nalaze u optužnici. Ustvrdio je da su kandidati izabrani kroz redovite natječajne postupke te da nije imao utjecaja na njihov ishod.

- Po Statutu sam imao pravo imenovati članove upravnih vijeća i izrađivati plan prijema u službu, ali te ovlasti nisam koristio - rekao je.

Govoreći o Kobalu, opisao ga je kao uspješnog poduzetnika i političara koji je i ranije bio član upravnog vijeća ŽUC-a, zbog čega je, smatra Posavec, imao reference za nastavak rada u toj instituciji. Osvrnuo se i na dio tajno snimljenog razgovora u kojem spominje da je „Klara na listi“. Prema njegovu tumačenju, ta izjava nije se odnosila na zapošljavanje mimo propisa, nego na kandidacijsku listu za Županijsku skupštinu. Tvrdi i da ga nijedan svjedok na sudu nije teretio.

- Niti jedan svjedok nije me teretio, niti iz tajno snimljenih razgovora proizlazi da sam počinio bilo koje kazneno djelo - izjavio je.

Pričao je i o problemima s nedostatkom kadra tijekom pandemije, navodeći kako je sustav istodobno bilježio smanjenje broja zaposlenih u pojedinim službama.

- Nikome nisam dao pitanja za natječaj. Kandidati su dobivali literaturu koju su trebali naučiti, nikakvog političkog kadroviranja nije bilo - tvrdi.

U obrani je napao i Uskok te ih optužio za narušavanje ugleda.

- Zbog njihova nerazumijevanja danas stojim ovdje bez ikakve krivnje - rekao je.

Promijenio iskaz nakon priznanja

No ako je to tako, zašto je u početku sve priznao? Naime, kad je uhićen 2021. godine, Posavec je na ispitivanju u Uskoku priznao da je primio mito. Sad tvrdi da nije priznao kazneno djelo, nego činjenice koje su mu predočene tijekom ispitivanja, što je zaista nevjerojatna konstrukcija jer su male šanse da ga u Uskoku nisu pitali je li primio mito.

- Rekli su mi da su me godinu dana prisluškivali. U šest ujutro upali su mi u kuću. Ostavku sam dao oko 23.30 i sve priznao samo da me puste - rekao je.

I onda dolazi snimka njegovog ispitivanja odmah nakon uhićenja, na kojoj se vidi da priznaje da je primio novac od Kobala u kontekstu imenovanja u Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Posavec je obranu promijenio u kasnijoj fazi postupka, a danas je zaključio kako vjeruje da nije počinio kazneno djelo, podsjetivši da je nakon izbijanja afere ponovno dobio povjerenje birača na izborima.

- Građani su pokazali da vjeruju kako nisam počinio kazneno djelo - zaključio je.