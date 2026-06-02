Matijević: HDZ je taj koji se brine o standardu građana

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević rekao je u utorak da je Vlada svojim mjerama pomoći pokazala da brine o standardu građana, a oporbene SDP i Možemo prozvao je da su u aferi Hipodrom štitili lopove.

''Podsjetio bih da je Vlada donijela 10 paketa mjera pomoći za građane i poduzetnike vrijedne devet milijardi eura. HDZ je taj koji se brine o standardu građana i uvijek će biti uz svoje građane'', rekao je Matijević u izjavi medijima na glavnom zagrebačkom trgu nakon što su na istom mjestu SDP i Možemo održali konferenciju za medije u sklopu kampanje ''Plenkovićeva inflacija''.

Predsjednik gradskog HDZ-a kaže da je Vlada uložila gotovo tri milijarde eura u poslijepotresnu obnovu glavnog grada, dok su nabava novih niskopodnih tramvaja i električnih autobusa također zasluga Vlade.

Vladajuću stranku u Zagrebu Matijević je prozvao zbog afere Hipodrom, koja je rezultirala nagodbom bivšeg ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjević i pravomoćnom presudom od dvije i pol godine zatvora.

''Umjesto da je Tomislav Tomašević brinuo gdje su ukradeni novci, on je branio lopove koji su taj novac ukrali, a govorimo o ukupno dva milijuna eura'', rekao je.

Tijekom konferencije za medije SDP-a i Možemo, na Trgu bana Jelačića nekoliko je osoba postavilo plakate na kojima su u zatvorskim odijelima prikazani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, bivši ravnatelj Kosta Kostanjević i član Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima Goran Đulić. Iznad njih se nalazio logo stranke Možemo s izmijenjenim natpisom ''Muzemo''

Matijević tvrdi da on ne stoji iz tih plakata. ''Ne znam tko su oni, vjerojatno revoltirani građani. Nisu moji, ja ih nisam organizirao, već sam samo pozvao svoje članstvo zagrebačkog HDZ-a i tu stojim pred vama'', odgovorio je.