ROK DO PONOĆI

Matijević predao kandidaturu za šefa zagrebačkog HDZ-a

Piše HINA,
Zagreb: Započeo 17. ZeGeVege festival održivog življenja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kandidaturu za predsjednika zagrebačke organizacije HDZ-a u subotu je predao Ivan Matijević, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i čelnik stranačkog ogranka na Črnomercu

''Kandidature su predane. Hvala vam na svakom potpisu podrške. Krećemo zajedno graditi snažniji i uspješniji HDZ Zagreb'', napisao je Matijević na Facebooku.

Prema pisanju medija, Matijević uživa podršku predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića. Kandidaturu je najavio i akademski kipar Ivan Kujundžić. Rok za predaju kandidatura istječe u ponoć.

'NISU SIGURNE PROTIV POTRESA' Zagrebački HDZ: Tomašević svjesno ugrožava tisuću učenika i zaposlenika škola na Šalati
Zagrebački HDZ: Tomašević svjesno ugrožava tisuću učenika i zaposlenika škola na Šalati

Zagrebački HDZ trenutno vodi Mislav Herman koji je krajem prošlog mjeseca objavio da neće tražiti novi mandat, kazavši da je došlo vrijeme za nove ljude. Od utrke je prije dva dana odustao i kirurg iz KB Merkur Pavo Kostopeč, inače Hermanov protukandidat na izborima prije četiri godine.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a održat će se u nedjelju, 26. listopada, po modelu jedan član-jedan glas. Drugi krug, bude li potrebe, na rasporedu je tjedan dana kasnije.

