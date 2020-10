Matiji je srce desno, a organi kao u zrcalu: Moj tata je pitao doktore 'Kaj mi je sin stakleni?'

Matiji Jeličiću (20) iz Bedekovčine organi su položeni kako da se gledate u zrcalu. Zbog same inverzije nema tegoba, no ima problema sa sinusima

<p>Kad su tati rekli da ima zrcalno dijete, pitao ih je: ‘Kaj mi je sin stakleni?’, kroz smijeh kazao nam je <strong>Matija Jeličić </strong>(20) iz Bedekovčine. </p><p>Matiji su liječnici nakon rođenja utvrdili da ima situs inversus totalis, odnosno inverziju svih unutarnjih organa. Konkretno to znači da je Matiji srce na desnoj strani, a ne lijevoj, a jetra su na mjestu slezene i obratno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Riječ je o rijetkoj pojavi, dok je nešto češća da je samo srce na “pogrešnoj” strani. Osim toga, Matija ima i Kartagenerov sindrom, što je poremećaj trepetljikavog epitela. To znači da trepetljike (ciliji), koje bi trebale nakupljenu sluz izbacivati kroz usta, ne rade, zbog čega Matija ima kronične probleme sa sinusima i ušima. </p><p>Matija zna da je poseban i rado se time “pohvali” u društvu. </p><p>- Kad kažem ekipi da imam organe na krivoj strani, prvo ne vjeruju, a onda me zezaju da sam sav na svoju stranu, da sam naopak. Bio sam nedavno na EKG-u (snimanje srčanih otkucaja), lijepo sam im rekao da mi uređaj priključe na desnu stranu, ali valjda su pomislili da nisam normalan - govori Matija promukla glasa. </p><h2>Ne može disati na nos</h2><p>Ovaj vedri i veseli mladić kaže da nema tegoba zbog pogrešno smještenih organa, no dok je igrao nogomet znalo mu je stvarati probleme što ne može disati kroz nos, već samo kroz usta. Danas više ne igra te je u potrazi za novim poslom. </p><p>- Završio sam za kuhara, no ne mogu kuhati jer ne osjetim mirise. Okus osjetim normalno, no mislim da ne bih mogao tako kuhati. Htio bih se zaposliti u prijevozu ili tako nešto. Radio sam šest mjeseci na terenu, od toga sam mjesec i pol bio doma. To mi nije sjelo - iskren je Matija, koji razmišlja o polaganju C kategorije za vozača kamiona. </p><p>U slobodno vrijeme voli igrati videoigre. Ima starijeg brata i mlađu sestru, kojima su organi normalno smješteni te ne zna nikoga u obitelji tko je poput njega. Matijina mama Sunčana kaže da se odmah nakon porođaja uplašila da nešto nije dobro. </p><p>- Primijetila sam da ne diše dobro i nije zaplakao. Rekla sam to sestri, ali mislila je da umišljam. No odnijeli su ga na kupanje i nisu ga više vratili. </p><h2>Imao je česte upale uha</h2><p>Na Bračku su ga dali na rentgen i vidjeli da ima sve obrnute organe - govori mama Sunčana. Postojala je mogućnost da organi nisu spojeni kako treba, no kod Matije je sve u redu.</p><p>- Prvo su rekli da pazimo dok spava da ne bi prestao disati, da ima hipneju. Nakon tri mjeseca dobio je upalu uha, koja je trajala do 4. godine. Nisu mu pomogli ni antibiotici ni cjevčice, dok ga nisam prebacila na bioenergiju i biljne lijekove. Imao je polipe u nosu, a u uši su mu ugradili cjevčice koje su trebale skupljati sekret iz sinusa. No, svaki put kad bi ih stavili on je krvario iz uha i tijelo bi ih izbacilo. Zadnja operacija bila je 2011. - pojašnjava mama. </p><p>Kaže da je Matiju, kad je odrastao, počelo zanimati koliko još ima ljudi poput njega. Nakon objave članka na portalu Zagorje.com javilo mu se troje ljudi, dvoje iz Hrvatske i jedan iz Kanade. No, zasad mu se nije javio nitko s totalnom inverzijom i rođen na prijestupnu godinu 29. veljače, kao Matija.</p><p>Za pojašnjenje što to zapravo znači totalna inverzija organa, obratili smo se umirovljenog pedijatru dr. Darku Richteru. Otkrio nam je da je u svom dugogodišnjem radu i sam imao takvih slučajeva.</p><h2>'Zrcalna slika mu ne škodi'</h2><p>- Uvijek se javlja Kartagenerov poremećaj trepetljikavog epitela. Trepetljike su sitni vlasasti izdanci na površini nekih stanica koji se ritmički pomiču. Kad udahnete nešto, recimo kapljicu s koronom, trepetljike to miču prema ustima kako bi je izbacili. Kad je poremećena struktura trepetljika u plodu u maternici, tako se barem misli, ne dolazi do rotacije organa kao što bi to trebalo biti u normalna čovjeka - pojašnjava dr. Rocher. Dodaje da se trepetljike nalaze u srednjem uhu, u nosu i na bronhijalnom stablu.</p><p>- Sama zrcalna slika ništa mu ne šteti, ali problem radi Kartagenerov sindrom - kaže. </p><h2>'Svaki pedijatar u 40 godina rada vidi pet ili šest slučajeva'</h2><p>Ugledni umirovljeni pedijatar dr. <strong>Darko Richter </strong>kaže nam da je potpuna inverzija organa rijetka, ali nije izuzetno rijetka. </p><p><strong>0,01 posto populacije</strong></p><p>Dr. Richter pojašnjava da se na 30.000 porođaja godišnje potpuna inverzija organa može javiti u jednom do četiri slučaja.</p><p><strong>25 posto...</strong></p><p>... Šanse imaju isti roditelji da će dobiti drugo dijete s inverzijom. Matijinima bratu i sestri organi su na mjestu.</p><p><strong>Srce</strong> - Dok većina ljudi ima srce u lijevom dijelu grudnoga koša, kod Matije je u desnom.</p><p><strong>Slezena </strong>- I dok se kod Matije jetra nalazi lijevo, gdje je u ostalih slezena, ona se kod Matije smjestila desno.</p><p><strong>Jetra </strong>- Najveći unutarnji organ, jetra, nije u desnom gornjem dijelu trbuha već lijevo.</p>