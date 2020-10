Slučajno su u glavi pacijenta s rakom otkrili sasvim novi organ

Istražujući snimke oboljelih od raka, liječnici su otkrili u području glave do sad nepoznate žlijezde. Vjeruju da će time olakšati liječenje pacijentima koji moraju na zračenje

<p>Pomislili biste da su liječnici nakon više stoljeća promatranja ljudskog tijela otkrili sve što je moguće, no prevarili biste se, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/scientists-accidentally-discover-new-organ-inside-the-human-head/?fbclid=IwAR307TuZZleaCVSo2JSLQ1qDoD6hczG7L7sVuPsssu5qV0VHrqb1ftei-Wg">IFLScience</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovih sedam izvora svakodnevno zrači</p><p>Primjerice, 2018. godine znanstvenici su otkrili najveći organ u ljudskom tijelu povezan vrećicama ispunjenima tekućinom u kojoj se nalaze kolagen i elastin u području ispod kože te između organa i tkiva u tijelu. A znanstvenici u Nizozemskoj nedavno su otkrili još jedan novi organ.</p><p>Onkolozi Netherlands Cancer Institute koristili su nove vrste pretraga u pregledu glave kod pacijenata s rakom glave i vrata. Kod oboljelih od raka prostate koristili su pozitronsku emisijsku tomografiju poznatiju kao PET scan uz antigene, a to se pokazalo učinkovitim u praćenju širenja raka prostate tijelom. Pacijenti prije pretrage dobiju injekciju radioaktivne glukoze koja obasja tumor unutar tijela koji se tako bolje vidi.</p><p>Tijekom takve pretrage znanstvenici su primijetili dva područja u glavi koja su iznenada počela svijetliti. Nastavili su s pretragama i na drugim pacijentima te su ustanovili da se isto područje uključuje kod svih oboljelih. Najmanje 100 pacijenata imalo je isti nalaz. No to nije anomalija, nego potpuno novi organ.</p><p>Svoje otkriće opisali su za stručni časopis Radiotherapy and Oncology te su objasnili kako je riječ o paru žlijezda slinovnica koje se nalaze u stražnjoj strani nazofarinksa.</p><p>- Ljudi imaju tri seta slinovnica, ali ne na tom mjestu. Koliko znamo, jedine slinovnice u području nazofarinksa su mikroskopske veličine i ima ih oko 1000 raspoređenih po mukoznoj membrani. Stoga, zamislite naše iznenađenje kad smo pronašli ovo - kaže autor studije i onkolog <strong>Wouter Vogel</strong>.</p><p>Tim je svoje otkriće potvrdio s kolegama u Amsterdamu te su istražili novi organ i na truplima. Nazvali su ga "tubularne žlijezde" zbog njihova položaja. Upravo smještaj tih žlijezda u glavi mogao bi biti problem za pacijente koji idu na zračenje kod kojih se javlja problem s gutanjem. Spoznaja da te žlijezde postoje mogla bi pomoći onkolozima da ciljanom terapijom izbjegavaju to mjesto i preveniraju moguće komplikacije.</p><p>- Zračenje može oštetiti slinovnice i to vodi do komplikacija. Pacijenti imaju teškoće s hranjenjem, gutanjem ili govorom. To može predstavljati veliki teret - kaže Vogel.</p><p>Tim je promatrao 723 pacijenta koje su liječili zračenjem na tom području glave i otkrili su da što je veća količina zračenja tubularnih žlijezda, veće su i komplikacije.</p><p>- Tehnički, za većinu pacijenata bilo bi moguće izbjeći primjenu zračenja u tom novootkrivenom području sustava slinovnica na isti način na koji pokušavamo izbjeći oštećenje poznatih žlijezda. To je naš sljedeći korak - otkriti kako kod ljudi poštedjeti te žlijezde. Ako nam to pođe za rukom, pacijenti će imati manje nuspojava i općenito će kvaliteta liječenja biti bolja - pojasnio je Vogel.</p><p> </p>