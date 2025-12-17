Matilda je pobjegla iz rata u Ukrajini, u Australiji je ubio terorist: 'Kakvo je to čudovište'

Matila (10), jedna je od 15 žrtava ubijenih u nedjeljnom masakru u Australiji. Preživjeli napadač, 24-godišnji Naveed Akram, probudio se iz kome te je u bolnici, pod policijskom stražom, službeno optužen za 59 kaznenih djela, uključujući terorizam i 15 ubojstava.

Naveed je, zajedno sa svojim 50-godišnjim ocem Sajidom Akramom, otvorio vatru na okupljene na proslavi židovskog blagdana Hanuke.

Njegova oca policija je usmrtila na mjestu događaja, dok je on teško ranjen. U napadu je ozlijeđena još 41 osoba, a dvadesetak ih se i dalje nalazi u bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Tuga u Sydneyu: Počeli pogrebi žrtava masakra, napadača su optužili za 59 kaznenih djela | Video: 24sata/reuters

Matildin otac na bdjenju je održao potresan govor. ​

- Došli smo ovdje iz Ukrajine... Mislio sam da je Matilda najaustralskije ime koje može postojati. Samo zapamtite to ime, sjetite je se - rekao je utučeni otac.

- Nisam mogla zamisliti da ću ovdje izgubiti kćer - dodala je njezina majka Valentyna.

- Ne mogu zamisliti kakvo je čudovište koje stoji na tom mostu i vidi malu djevojčicu kako trči za ocem da se sakrije. On je samo povukao okidač na nju - rekla je u suzama majka ubijene djevojčice.

Napad motiviran ISIL-om

Vlasti su napad proglasile terorističkim činom, navodeći kako je bio inspiriran ideologijom Islamske države. Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da su u automobilu koji je pripadao Naveedu pronađene dvije improvizirane zastave ISIS-a i eksplozivne naprave.

Foto: Hollie Adams

Istraga je otkrila i da su otac i sin u studenom putovali na Filipine, u regiju poznatu po djelovanju islamističkih skupina, što dodatno produbljuje sumnje u njihovu radikalizaciju. Oružje korišteno u napadu, uključujući jurišne puške i sačmarice, Sajid Akram je nabavio legalno.

Foto: Hollie Adams