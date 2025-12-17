Tuga u Sydneyu: Počeli pogrebi žrtava masakra, napadača su optužili za 59 kaznenih djela

Dok se Australija oporavlja od šoka nakon stravičnog masakra na plaži Bondi u Sydneyju, započeli su prvi sprovodi za 15 žrtava ubijenih u nedjeljnom napadu. Preživjeli napadač, 24-godišnji Naveed Akram, probudio se iz kome te je u bolnici, pod policijskom stražom, službeno optužen za 59 kaznenih djela, uključujući terorizam i 15 ubojstava.

Naveed je, zajedno sa svojim 50-godišnjim ocem Sajidom Akramom, otvorio vatru na okupljene na proslavi židovskog blagdana Hanuke. Njegovog oca policija je usmrtila na mjestu događaja, dok je on teško ranjen. U napadu je ozlijeđena još 41 osoba, a dvadesetak ih se i dalje nalazi u bolnici.

Foto: Hollie Adams

Napad inspiriran ISIS-om, napadači legalno nabavili oružje

Vlasti su napad proglasile terorističkim činom, navodeći kako je bio inspiriran ideologijom Islamske države. Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da su u automobilu koji je pripadao Naveedu pronađene dvije improvizirane zastave ISIS-a i eksplozivne naprave. Istraga je otkrila i da su otac i sin u studenom putovali na Filipine, u regiju poznatu po djelovanju islamističkih skupina, što dodatno produbljuje sumnje u njihovu radikalizaciju. Oružje korišteno u napadu, uključujući jurišne puške i sačmarice, Sajid Akram je nabavio legalno.

Foto: Jeremy Piper

Priče žrtava koje su potresle svijet

Među žrtvama čije su priče odjeknule svijetom su 10-godišnja Matilda, rabin Eli Schlanger, 87-godišnji preživjeli Holokausta Alex Kleytman te bračni par Boris (69) i Sofia (61) Gurman. Matildin otac na bdjenju je održao potresan govor. ​

- Došli smo ovdje iz Ukrajine... Mislio sam da je Matilda najaustralskije ime koje može postojati. Samo zapamtite to ime, sjetite je se - rekao je. Boris i Sofia Gurman postali su heroji nacije nakon što je objavljena snimka s nadzorne kamere koja pokazuje kako su goloruki pokušali razoružati jednog od napadača prije nego što je pokolj počeo. U tom hrabrom činu oboje su ubijeni, postavši prve žrtve masakra.

Australija najavljuje strože zakone

Kao odgovor na tragediju, premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns najavio je hitno sazivanje parlamenta kako bi se donijele reforme zakona o oružju, uključujući ograničavanje broja komada oružja po osobi. Grad Sydney odao je počast žrtvama osvjetljavanjem slavne Sidnejske opere likom menore, a premijer Anthony Albanese obećao je borbu protiv rastućeg antisemitizma. Ovaj je napad, najsmrtonosniji u Australiji u posljednja tri desetljeća, ostavio dubok ožiljak na zajednici, koja se sada suočava s tugom i pozivima na promjene kako se ovakva tragedija nikada ne bi ponovila.