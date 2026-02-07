Matko Jelavić poslao pismo gradonačelnici Rinčić: SDP mi je zabranio nastup na Kvarneru

Nekadašnji bubnjar splitskog Metka, a danas priznati kantautor Matko Jelavić, poslao je pismo gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčić nakon što je rekla da je prošlo vrijeme zabrana.

Pismo od 27. prosinca 2025. prenosimo u cijelosti:

Poštovana Gradonačelnice Rijeke, sinoć sam ugledao objavu Vaših riječi na portalu Fiuman.hr ... "prošlo je vrijeme kada je politika određivala glazbeni program u Rijeci" ...

Evo moje priče:

Prije 10-ak godina gospođa iz SDP-a me je na koncertu u Lovranu obavijestila da više ne smijem nastupati na Kvarneru!? Istom kraju kojemu sam ja Splićanin posvetio moju slavnu pjesmu na festivalu MIK – NA KVARNERU. I tisuće koncerata!

Prvo je nahvalila je moj dugogodišnji rad s publikom vašeg kraja. Kad sam pitao čemu zabrana, rekla mi je da sam ostario (!)

Na to sam je ja upitao je li to isto rekla (tada) Oliveru ili Željku Bebeku, na što mi je priopćila da nije, ali da imaju druge planove s glazbom. Znači, tzv. starost nije bila problem. Zabrana je meni teško pala i čekao sam jesen da se odigra fešta Marunada koju sam ranije dogovorio s gradskom upravom Lovrana. Oni su doduše zalijepili moje plakate ali već sutradan preko njih polijepili plakate istarske grupe, bez da su me o tome obavijestili. Očito iz straha i pod prisilom!

Sad imam desetak godina više i još svakodnevno primam poruke moje nekadašnje publike Vašega kraja, u kojima se čude što me više nema.

Prije dvije godine sam nastupio u Dražicama i bilo je suza. Danas više nemam ni menadžera, ni prateće grupe koja se razišla, ni bilo kakve pomoći u organizaciji nastupa. Pauza je prevelika!

Osim toga informiraju me stalno da vaša mlada publika danas preferira srpske cajke. Ponekad se pitam je li mi zato zabranjeno, da se maknem s puta takvima.

Bilo kako bilo, čestitam Vam na lijepim riječima i želim Vam sve najbolje u radu i životu.

Imao sam Vas potrebu obavijestiti o ovome.

Pozdrav,

Matko Jelavić