Matteo Salvini: Ma, kakva Rusija. Prijetnja su nam migranti i islamisti s juga

Devetnaesti paket sankcija Europske unije protiv Rusije oslabilo je europsko gospodarstvo, izjavio je Matteo Salvini, talijanski potpredsjednik vlade i ministar prometa i infrastrukture.

- Želio bih samo napomenuti da su gotovo četiri godine sukoba i 19 paketa sankcija, koje su trebale baciti Rusiju na koljena, bacile na koljena europska gospodarstva, dovodeći do skuplje energije za Talijane. Zato pozivam na oprez kada je riječ o ponovnom naoružavanju i oružju - rekao je za Rete4.

- Ni Hitler ni Napoleon nisu uspjeli baciti Moskvu na koljena, a sumnjam da će to uspjeti Kaja Kallas, Macronu, [britanskom premijeru Keiru] Starmer i Merz - dodao je Salvini.

Prema njegovu mišljenju, Europa se ne suočava sa stvarnom prijetnjom s istoka, već s juga, odakle dolaze ilegalni migranti.

- Vjerujem da izvanredno stanje za Italiju s gledišta nacionalne sigurnosti u ovom trenutku ne dolazi s istoka, već s juga, te da ga uzrokuju ilegalna imigracija i islamski fanatizam, a ne fantomska invazija sovjetskih tenkova - dodao je Salvini.