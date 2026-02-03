Matura: Na kraju srednje imao 2 iz matematike, na maturi 5! Njih 107 imalo petice, pa pali

Maturanti koji su prošle godine pisali državnu maturu na tome glavnom ispitu za završetak srednje škole u prosjeku su dobili slabu trojku, pokazuju detaljni i objedinjeni podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih objavljeni u Školskom e-Rudniku. Najviša prosječna ocjena na razini A na ljetnom roku bila je 2,95, a na razini B 2,79. Na jesenskom roku prolaz je bio kroz ušicu igle - razina A 1,95, razina B 2,04.

Za pohvalu je učenik koji je nakraju srednje škole iz matematike imao 2, no maturu je položio za pet!

92 učenika prošla su maturu s peticom iz sva tri obavezna predmeta, hrvatskog, matematike i engleskog. No, isto tako, 1528 učenika na kraju srednje imalo je peticu iz nekog od tih predmeta, a na maturi su dobili dva. Njih 262 imalo je peticu iz nekog od tri obavezna predmeta, da bi na maturi - pali! Najviše ih je palo iz hrvatskog, 146.

Najbolje su državnu maturu napisali učenici XV. gimnazije Zagreb (MIOC), III. gimnazije Split, te V. gimnazije Split.

Najslabija Ličko-senjska županija

Na ljetnom roku izlazi i prolazi najviše pristupnika, posebno gimnazijalaca, pa smo analizirali te podatke. Najbolje ocjene imali su pristupnici u Gradu Zagrebu (u kojem je i najviše gimnazijalaca), s prosječnom ocjenom od 3,16 na A razini, te 2,86 na B razini. Najslabije su maturu napisali maturanti u Ličko-senjskoj županiji, s 2,38 na A razini i 2,44 na B razini.

Podsjetimo, hrvatski jezik posljednje tri godine ima samo jednu razinu. Iz matematike je na A razinu izašla trećina pristupnika, iz engleskog je na A razinu izašlo oko dvije trećine pristupnika.

Od obaveznih predmeta, standarno najbolje je napisan engleski jezik, 2,71 na A razini, 3,49 na B razini, najslabije matematika, 2,53 na A razini, 2,36 na B razini, hrvatski jezik 2,65. S obzirom na to da je za gimnazijalce matura neophodan test za završetak srednje škole, ocjene bi mogle biti i bolje. Prosjek ocjena za gimnazije je 3,32 za hrvatski jezik, matematika 2,81 ma A razini, 3,03 na B razini, engleski je oko 3,0. Opće i jezične gimnazije ni iz hrvatskog, ni iz matematike nisu dosegle četvorku. To je uspjelo jedino učenicima prirodoslovno-matematičkih gimnazija.

Splitski elektrotehičari bolji od gimnazija

Neke od škola koje imaju najsličnije ocjene na kraju srednje i na maturi su V. gimnazija Zagreb, Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti Virovitica, Srednja škola Jelkovec Zagreb, te Elektrotehnička škola Split, čiji su učenici maturu položili sa čvrstom četvorkom, što je bolje od mnogih gimnazija

Zanimljivo je pogledati usporedne ocjene na kraju 8. razreda, na kraju 4. srednje, te na državnoj maturi

Foto: školski e-rudnik

Ocjene padaju

Matematika koja je u prosjeku na kraju 8. razreda 3,94, do državne mature padne na 2,53. Hrvatski jezik s 4,24 pada na 2,65 na maturi, a engleski s 4,49 na 3,49.

Gimnazijalci u srednju dolaze s prosječnih 4,51 iz matematike, na kraju srednje imaju 3,47, na A razini 3,03. Hrvatski s 4,70 pao je na 3,32.

U zadnjih desetak godina, na maturama su najviše pale ocjene iz hrvatskog jezika, no značajno rastu ocjene iz engleskog jezika. Od prosječnih 3,02 na A razini 2013. godine, do 2,65 iz hrvatskog. Iz hrvatskog je i palo najviše pristupnika, njih 3960 i to su uglavnom učenici strukovnih škola, 3780. Peticu je dobilo 438 učenika, uglavnom gimnazijalaca. Ipak, treba uzeti u obzir da strukovnjaci iz srednjih škola dolaze većinom s trojkama i četvorkama iz hrvatskog, te da imaju smanjeni opseg gradiva, dok gimnazijalci dolaze većinom s peticama.

Slična je stvar i s matematikom. Engleski su lani u prosjeku napisali za 3,71. U zadnjem desetljeću, najbolji su bili maturanti generacije 2021/2022.

Najbolji na medicinu, farmaciju i stomatologiju

Fizika je tradicionalno najpopularniji izborni predmet među učenicima. No redovito ga i najslabije napišu. Prosječna ocjena 2025. bila je 2,38, kod gimnazijalaca 2,80, kod strukovnjaka 1,69. Najbolje ocjene kod izbornih predmeta su iz stranih jezika.

Na fakultete se upisalo oko 74% učenika koji su izašli na maturu. Najviše onih s najboljim ocjenama upisalo je Farmaceutski, Medicinski, te Stomatološki fakultet u Zagrebu, te Medicinski fakultet u Osijeku.

Oni s najnižim prosjekom, uglavnom od 3,4 do 3,8, upisali su Veleučilište PAR Rijeka, Veleučilište Effectus Zagreb i Pomorski fakultet u Splitu.