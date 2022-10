Maturanti će ove godine ispite probne mature pisati online

Ovogodišnji će maturanti prvi put probnu maturu pisati u digitalnom obliku. Prave ispite državne mature pisat će se po starom, kao i dosada.

- NCVVO će omogućiti svim maturantima ispite u digitalnom obliku koje će oni moći skinuti s naših mrežnih stranica već 1. veljače, a 1. ožujka ćemo objaviti riješene zadatke tako da će svaki maturant moći vidjeti tri mjeseca prije polaganja državne mature u kojoj mjeri još treba poboljšati svoje znanje da bi riješio što bolje ispite - rekao je za HRT Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Bit će to veliko rasterećenje i za nastavnike.

- Veliko je opterećenje bila probna matura u zgradi s obzirom na to da to zahtijeva velik broj dežurstava, a to je period kada su i na natjecanjima i završavaju se i projekti, to će svakako rasteretiti nastavnike, rekla je Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb.

Time su se vodili i u Nacionalnom centru.

- Iz vrlo praktičnih razloga mi ćemo izbjeći da nastavnici ocjenjuju ispite, dežurstva i sve ono što je izazivalo određene probleme na probnoj maturi prošle godine, dodao je Filipović.

Najčitaniji članci