Mayer: Korona je i dalje glavna respiratorna infekcija, dobro je što izlazimo iz tamnocrvenog

U HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' gostovali su epidemiologinja HZJZ Dijana Mayer, epidemiolog i mikrobiolog iz Sveučilišne bolnice u Bonnu Marijo Parčina te šef istarskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. Komentirali su trenutnu epidemiološku situaciju.

Prvo je Dijana Mayer komentirala korona kartu i činjenicu da Hrvatska polako izlazi iz tamnocrvenog što je dobro, no to se ne odnosi na cijelu Hrvatsku.

- Kontinentalna Hrvatska je u crvenom, Zagreb je i dalje u tamnocrvenom, Istra i Dalmacija su i dalje u tamnocrvenom. Vidi se blagi pomak prema drugim bojama na semaforu. Nadamo se da će cijela Hrvatska uskoro biti barem u crvenom. Za sve treba vrijeme i dalje treba biti na oprezu. Nemamo samo koronavirus. Ona je i dalje nažalost glavna respiratorna infekcija. Postoje i druge respiratorne bolesti. Od početka sezone gripe imamo 1358 pozitivnih uzoraka na gripu. Prevladava tip gripe A. Ona je preko 96 posto zastupljena. Bilo je sporadičnih slučajeva H1N1. Imali smo 25 slučajeva flurone, što je kombinacija simptoma gripe i koronavirusa- rekla je Mayer.

Dotaknula se brojke od 2061 novozaraženih, odnosno 30 posto testiranih, a ako se u to ubroje oni koji su se testirali brzim antigenskim testom, to je 20 posto od broja testiranih.

- Dobra je vijest da broj hospitalizacija pada. Važno je da se zdravstveni sustav ne opterećuje. To su ipak blaže kliničke slike koje ne zahtijevaju hospitalizaciju. Građani poštuju mjere i sami organizatori događanja, vlasnici kafića i restorana pridržavaju se mjera pa sve to ide u prilog dobre situacije- istaknula je Mayer.

Dodala je kako gripa nije postala veći problem od koronavirusa jer je došlo do jednog preklapanja.

Istra već dva tjedna u crvenom

Dino Kozlevac je rekao kako je Istra u tamnocrvenoj boji na korona karti samo zato što je sastavni dio jadranske regije.

- Istra je već dva tjedna po našim podacima u crvenom. Nadam se da će Institut Robert Koch kao i do sad procjenjivati Hrvatsku po županijama, da se u lokalnim i mikrolokacijama daju ocjene kakva je situacija, što onda ima utjecaj na dolazak ljudi. Nadam se da ove godine ove boje koje su crvene neće imati utjecaj. Boje se sad procjenjuju po stupnju procijepljenosti i broju testiranja. Nismo u takvoj situaciji bili ni prošle ni pretprošle godine. Imamo još uvijek visoke brojke. Nama već dva tjedna rastu brojke u odnosu na prethodno razdoblje- rekao je.

Mišljenja je da će ljudima biti omogućeno nesmetano kretanje, a da će ih kontrolirati putem COVID potvrda, iako ni to nije apsolutna zaštita. Pozvao je sve da se i dalje pridržavaju mjera.

- Pozivam ljude da se i dalje pridržavaju tih mjera jer više nema mehanizma mjera i ljudi ih baš više ne bi ni pozdravili. Ove mjere kako je postavljeno, zahtijevaju samodisciplinu i njihovo poštivanje. Imamo sreću da ta varijanta omikrona razvija blaže simptome i ne opterećuje zdravstveni sustav. Nema više velikog broja umrlih i nema ljudi na respiratoru. Moramo se pridržavati mjera da te brojke smanjimo koliko se to može smanjiti, pouzdajući se u toplije vrijeme i umor virusa- rekao je Kozlevac.

Kretanje kroz Njemačku bit će otežano

Marijo Parčina je komentirao izglasano zakonsko ublažavanje mjera u Njemačkoj i rekao kako su u zakonski tekst unesene određene mjere koje su bile bazirane po incidencijama u određenim dijelovima Njemačke.

- Pokrajine su po zakonu morale napraviti određene postupke i to je s 19. ožujka završilo. Taj datum se poklopio s našim najvećim brojevima do sad. U zadnja 24 sata smo prijavili 318.300 novooboljelih. Imamo sedmodnevnu incidenciju od 1725 i prijavljeno je 300 umrlih. Izgledat će kaotično. Pokrajine će odlučivati svaka zasebno. Kretanje kroz Njemačku će opet biti otežano i ono što vrijedi u jednoj pokrajini, ne vrijedi u drugoj pokrajini. Ljudi će opet biti zbunjeni i mi kao stručnjaci to ne pozdravljamo- rekao je Parčina.

Dodao je da trenutno imamo 2200 hospitaliziranih u intenzivnoj skrbi što opterećuje medicinski sustav, ali ne do iscrpljenosti s kojom smo se suočavali prije.

Najčitaniji članci