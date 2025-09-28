Hrvatskoj nedostaje 4000 medicinskih sestara, iz KBC-a odlaze u manje bolnice. Sestrama iz EU obrazovanje se automatski priznaje, a ako su iz trećih zemalja, polažu ispit na hrvatskom. Pričali smo s Filipinkama
Medicinske sestre s Filipina: Za licencu treba položiti ispit na hrvatskom, nema na engleskom
Hrvatskoj nedostaje čak četiri tisuće medicinskih sestara, što je velik problem u bolnicama, pogotovo u KBC-ima, koji zbrinjavaju najteže pacijente. Uoči ulaska Hrvatske u EU, i nakon toga, velik je broj sestara otišao raditi u inozemstvo, što više nije tako često no događa se jedan novi trend - medicinske sestre iz velikih bolnica, KBC-a, prelaze u manje, županijske bolnice. Tamo za iste plaće imaju manje posla, i njihov je dolazak dobitak za manje sredine, ali i velik gubitak za velike bolničke centre, gdje su jako potrebne.
Može li se problem barem donekle ublažiti zapošljavanjem sestara iz drugih država? Prema službenim podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, u Hrvatskoj trenutačno radi oko 90 medicinskih sestara i tehičara iz stranih država, većinu čine sestre iz BiH.
