'Mediji iznose informacije, onda se raspravlja, Milanović kaže ne, a odluka nije ni donesena'

Jasan je stav Vlade od početka da mi, prije svega, suosjećamo s Ukrajincima koji proživljavaju najteže trenutke. Što se tiče samih obučnih aktivnosti, RH, hrvatski vojnici ih redovno provode s našim saveznicima i partnerima stranih zemalja, provodimo ih na razne načine i uvijek imamo tu spremnost sudjelovati u njima s drugom vojskom. Ono što nije dobro je to da nije došlo ni do same procedure pokretanja, a o njoj se već krenulo raspravljati u javnosti. Obrana nije taj resor u kojem se prvo treba nešto ispolitizirati u javnosti, a onda se vraćati u zakonske okvire, poručio je ministar obrane Mario Banožić govoreći o mogućoj obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Podsjetimo, o tome se razgovaralo na posljednjem sastanku ministara vanjskih poslova, na kojem je naš ministar Gordan Grlić Radman iskazano spremnost Hrvatske sudjelovati u tom vidu pomoći Ukrajini. Hrvatska javnost je za to saznala iz napisa europskih medija, točnije Politica, a predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović odmah poručio - ne može. To je samo produbilo sukob dva brda. Banožić zamjera medijima, što je istaknuo na Odboru za obranu gdje je predstavio izvješće o obrani za 2021. godinu, što mediji općenito objavljuju informacije i pokreću u javnosti rasprave o nečemu što najprije nisu pitali Ministarstvo obrane. Članovi Odbora, prvenstveno bivša ministrica obrane Željka Antunović i SDP-ov Rajko Ostojić, kritizirali su, pak, Banožića zbog zatvorenosti prema javnosti i lošoj komunikaciji.

- Nisu vam mediji krivi zbog loše slike u javnosti o vama. Naši mediji su ovu vijest o obuci vojnika saznali iz europskih medija, umjesto da ste vi obavijestili o tome - rekao mu je Ostojić.

Banožić je u izjavi medijima ponovio stav da nije dobro što se oko ovog uopće pokrenula rasprava kad odluka još nije ni donesena te je sve još u razgovorima, a da on sukladno tajnosti podataka o tome ne može ni govoriti.

- Kada govorimo o brojnom stanju, to je sada teško za iskomunicirati, mogu samo reći da kroz naše obučne centre HV ima svoje sposobnosti. Hrvatska vojska je spremna za održati aktivnosti, one će se dogoditi nakon završene saborske procedure, koja je jasna i na taj način ćemo se ponašati kao odgovoran članica EU, a ovdje je riječ o EU misiji - poručuje Banožić.

Obzirom da se o tome tek razgovara, novinari su ga upitali ne bi li bilo dobro da dva brda surađuju oko toga, na što ih Ustav i obvezuje.

- Vidite najbolje iz ovog primjera da niti se sjelo za stol, niti je došlo do određenog prijedloga, a već se reklo ne. Mislim da se to ne može okarakterizirati kao suradnja - rekao je.

Jesu li uopće prije sastanka ministara vanjskih poslova razgovarali s predsjednikom o ovoj temi kako bi se usuglasio stav RH, pitali su ga još novinari, a iz odgovora se da zaključiti da nisu.

- Ja nisam sudjelovao na sastanku. Niti sudjelujem u nekakvim konzultacijama prije bilo kojeg sastanka ministara obrane, nemam tu zakonsku obvezu. Naravno da bi bilo lijepo da imamo predsjednika koji se pristojno ponaša, s kojim se može komunicirati pa da se neke stvari i prije odrade, međutim sami vidite kako se čovjek ponaša i komunicira tako da je to vrlo teško u ovom trenutku za činiti - rekao je ministar.

Šef SDP-a Peđa Grbin smatra da je upravo tu premijer Andrej Plenković taj koji krši Ustav jer prije sastanaka na europskoj razini ne usuglašava stav s predsjednikom.

- Ima Grbin više svojih problema koje treba iskomunicirati u javnosti - rekao je Banožić, a na pitanje krši li premijer Ustav kratko odgovorio "naravno da ne."

Antunović je na sjednici Odbora istaknula kako se sve češće spominje termin povjerljivosti.

- Jako je malo toga što treba biti povjerljivo i sakriveno od javnosti, gotovo da ne postoji ništa što bi se trebalo proglasiti vojnom tajnom. Tendencija da se sve više toga pokriva terminom povjerljivosti ukazuje da se odmičemo od onog da vojska i Oružane snage budu otvorene prema javnosti i nadzoru. Kad govorimo o odnosima s javnošću, u tom pogledu ministarstvo nazaduje, komunikacija postaje sve gora i gora, to nanosi štetu vama i čitavom sustavu jer je prepuštanje komunikacije špekulantskim napisima iznimno loše - rekla mu je bivša ministrica.

Informacije koje mogu ići van, rekao je Banožić, se ne skrivaju.

- Što se tiče informiranja, da li se ispričao tko od medija jer je iznio krivu informaciju, zašto se iznose informacije prije nego se pita ministarstvo? Nemojte mene pitati zašto si pojedini mediji uzimaju to za pravo pa da ja odgovaram iza njih. Puno puta odšutim da skinem vojsku s naslovnica. Politika podjele se pokušala provesti i u Ministarstvu obrane i Stožeru, ja to nastojim zaštititi - istaknuo je.

Bivši načelnik Glavnog stožera Josip Lucić stao je u obranu ministra naglasivši kako obrana za vrijeme njegova mandata ima najjači proračun. Kritizirao je predsjednika Milanovića i njegovo ponašanje prema ministru.

- Mediji bi trebali pogledati tko je imao najmanji proračun obrane - sadašnji predsjednik. Za vrijeme kad je on bio premijer proračun je bio najmanji, pa neka se vidi tko je obranu izgrađivao, a tko rušio. Posljednjih pet, šest godina se sustav obrane snažno razvija, a predsjednikovo ponašanje je neprihvatljivo - poručio je.

SDP-ov Ostojić ga je podsjetio na okolnosti u kojem je SDP obnašao vlast.

- 2012. je Hrvatska opustošena krađom Sanadera, dobro da smo preživjeli. A ako ćemo biti zločesti, dok ste vi bili načelnik Stožera, ukinuli ste ročno služenje vojnog roka - rekao je pa Banožiću poručio da broj ljudi koji se prijavljuju u vojsku za vrijeme njegova mandata pada.

Banožić je povisio tada ton.

- Kada analizirate mediske članke, vidjet ćete da su najveći napadi na mene bili pred potpisivanje ugovora za Rafale, pred donošenje odluke o Bradleyu, poslije pada drona kad su se iznosile neistine tvrdnje i nakon tvrdnji DORH-a... A to što govorite da vojska nije spremna, da nema dovoljno ljudi, to nije istina, HV ima dovoljan broj ljudi i materijalnih prava za sve situacije - poručio je s dignutim kažiprstom u zraku.

SDP-ov zastupnik mu je poručio da emocije ostavi za negdje drugdje, a ne za Sabor te da ne diže taj prst.

Visina vašeg tona ne odgovara argumentima. To može možda proći u vašoj županijskoj organizaciji HDZ-a, ovdje, bogami, ne.

Rekao sam da se napravio pomak, ali mediji nisu krivi za vašu lošu poziciju u javnosti. Nije završio ni ratnu školu pa će meni tako, ajde da je kao Bačić barem krenuo u ratnu školu - posprdao se Ostojić.

HDZ-ov Ante Deur je pak optužio predsjednika Odbora Franka Vidovića za kršenje Poslovnika jer je, kako kaže, slao pisma predsjedniku Sabora nakon što su se u medijima pojavile informacije o Anti Bačiću i pohađanju ratne škole, a bez da je njih kao članove Odbora obavijestio o tome.

