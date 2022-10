'Kremljenko k'o Kremljenko. Nitko ga ne tretira ozbiljno više, nego kao Putinovog potrčka'

Iz HDZ-a su reagirali na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je u srijedu u Splitu komentirao premijera Andreja Plenkovića te obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Plenković je ranije rekao da je zgrožen Milanovićem izjavama o obuci.

- Zgroženost ucviljene babe. Ma ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da se Hrvatska uvuče u rat. Mi smo u ratu preko NATO-a s Rusijom. A tko je ruski čovjek, sitna metoda...ja sam rekao gdje je to naučio...u ovoj situaciji je to opasno. Tuđman to ne bi nikad radio, pa jesam ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković tko je onda ruski čovjek. Ja ovdje štitim hrvatsku mladost. Neću dopustiti da ljudi koji gledaju samo svoje interese uvlače u bilo što što je minimum solidarnosti. To nije naš rat - rekao je, među ostalim, Milanović u Splitu danas.

Na svojoj službenoj Facebook stranici se potom oglasio i HDZ.

- Kremljenko k’o Kremljenko, mahnita, psuje i vrijeđa čim su ugroženi interesi njegovih ruskih pokrovitelja. Na sreću, svi na civiliziranom Zapadu i u demokratskom svijetu znaju tko je on. I više ga ne tretiraju kao ozbiljnu osobu, nego kao Putinova potrčka - poručili su.

