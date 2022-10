Oporba uzvraća Plenkoviću: 'Mi nismo rusofili ni nečiji trabanti, samo štitimo interese Hrvatske'

Mislim da je ova tema preozbiljna da bi se koristili dosjetkama. Ako se ne varam, trabant je bio istočno-njemački auto s dvotaktnim motorom od plastike. Ja pozivam javnost neka uključi glas razuma u cijeloj priči trebamo li se mi ovog momenta direktno upetljati u sukob u Ukrajini. Pri tom naglašavam da mi, cijeli Klub Socijaldemokrata, podržavamo Ukrajinu, suosjećamo s njenim građanima, ali to ne znači da moramo sebe ugroziti. Mi procjenjujemo ovog momenta da takva akcija, ako nije u sklopu kompletne EU i dobrog dijela NATO-a, znači neodgovorno izlaganje RH prema Rusiji i da to nikako nije dobro ni s aspekta gospodarstva, mi smo turistička zemlja i moramo štiti to što imamo, odgovorio je Franko Vidović, zastupnik Socijaldemokrata i predsjednik saborskog Odbora za obranu, premijeru Andreju Plenkoviću.

On je jučer zastupnike koji se protive dolasku ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku nazvao trabantima predsjednika Zorana Milanovića, a njegovom reakcijom da to neće dozvoliti je, rekao je, zgrožen. Plenković protivnike ove odluke smatra rusofilima.

'U ovom trenutku je to neodgovorno izlaganje RH i to ne znači da smo rusofili'

- To ne znači da smo rusofili, ja rusofil nikad nisam bio, i to ne znači isto tako da ja ne uvažavam činjenice koje postoje na međunarodnom pravu. U ovom slučaju primate stranu vojsku koja je jedna od zaraćenih strana direktno na svoj teritorij. Ja vodim računa u prvom redu o hrvatskim interesima, za mene je to neprihvatljivo. Na kraju krajeva, mi smo imali Domovinski rat i ne sjećam se da su se naši vojnici igdje odlazili obučavati - poručuje Vidović.

Na opasku da premijer ističe baš to da su se hrvatski vojnici tijekom Domovinskog rata išli van se obučavati i da su nama dolazili stranci pomagati u vidu obuke, Vidović kaže da jesu '94. godine, kad je bilo razvidno da će Hrvatska pobijediti.

- Ali ne sjećam se vojnih instruktora '91. - rekao je.

Istaknuo je i kako Milanović, koji je sada glavna zvijezda ruskih medija, nije nikakav ruski čovjek.

- To su priče za malu djecu, on samo pokušava, koliko ja vidim, nemam potrebe biti njegov odvjetnik, zaštititi hrvatski interes. Potpuno je pogrešno da se dijelimo na nekakve rusofile, trabante i slično - zaključio je.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ovu temu više želi komentirati, ali ukazuje na samo jednu stvar.

- Tko je po Ustavu zadužen voditi vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku? Predsjednik i Vlada, koji suodlučuju i konzultiraju se pa bih volio čuti zašto predsjednik Vlade ne poštuje Ustav tu i u brojnim drugim situacijama i zašto prije nego donosi ovakve odluke s mogućim dalekosežnim posljedicama ne napravi ono što po Ustavu i brojnim zakonima treba, a to je dogovor stajališta. Tko onda na kraju sramoti Hrvatsku po svijetu? Onaj koji prvo proveo postupak koji je trebao unutar svoje kuće nego izašao van javno lupati gluposti - poručuje.

'To je jezik kojim govori premijer kad je poprilično nervozan'

Mostovcima su izjave premijera smiješne.

- To je jezik kojim govori predsjednik Vlade kada je poprilično nervozan. Ja bih ga zamolio da konačno počne rješavati probleme u svom dvorištu, koji se strahovito odražavaju na život svih građana u Hrvatskoj, to su prvenstveno korupcija, krađa milijardi kuna iz državnih poduzeća i svi njegovi poslušnici u Saboru i po državnim tvrtkama koji koriste svoje pozicije da bi krali građane. To je njegov primarni problem - kaže predsjednik Mosta Božo Petrov i naglašava kako ovakve odluke, kao o obuci ukrajinskih vojnika na teritoriju zemalja članica EU, pa tako i našem, treba donositi na razini cijele EU i NATO-a.

- Treba pružiti pomoć Ukrajini, pogotovo humanitarnu, ali što se tiče bilo kojih odluka smatram da trebaju biti donesene na razini apsolutno cijele EU i članica NATO-a. U trenutku kada se, na primjer, odluka o školovanju, treningu ukrajinskih vojnika donese na razini EU i NATO-a, tu očekujem Hrvatsku, ali bez toga su sitni politički poeni koji mogu poprilično naštetiti Hrvatskoj od strane Andreja Plenkovića smiješni uopće za komentirati - istaknuo je.

'Izjava predsjednika Vlade je sramotna'

Da se predsjednik Vlade usudi za zastupnike reći da su nečiji trabanti i rusofili, šokiralo je Suverenista Željka Sačića.

- Predsjedniče Vlade, sramotna je vaša izjava! Ovdje su istinski heroji Domovinskog rata i ljudi koje je izabrao hrvatski narod, a ne kao članovi vaše Vlade po vašoj volji. Ovdje su ljudi koji odgovaraju hrvatskom narodu po svojoj savjesti, odgovornosti, dokazanoj hrabrosti, uvijek u skladu s interesima hrvatskog naroda. Ja sam samo citirao Ustav pod kojim uvjetima strana vojska može doći na područje RH, i to ne bilo koja nego samo saveznička - poručio je naglasivši kako su predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar Gordan Grlić Radman Hrvatsku stavili na stupanj visokog rizika na ionako visokoj listi neprijateljstva s Rusijom za račun dobre volje i blagonaklonosti nekakvim birokratima u Bruxellesu.

- Ne može se nijedan pripadnik strane vojske obučavati, naročito ako je u ratnom stanju, na području Hrvatske, a da to bude bez posljedica po hrvatski narod. A ako će hrvatski narod snositi posljedice onda o tome treba odlučivati Sabor jer Plenković i Grlić Radman narod izlažu riziku. Ne mogu nas ostaviti na vjetrometini teroristima, raketama i dronovima. Zašto dodatno, kako kaže predsjednik Milanović, ruskom medvjedu gurati prste u oči? Podržavamo ukrajinski narod i pomažemo kako možemo, ali neće se o tome odlučivati u Plenkovićevu uredu nego u Saboru - naglasio je pa podsjetio kako se Plenković ogradio nakon pucnjave na Markovu trgu, a da bi sad svoj narod izložio riziku.

'Način na koji predsjednik i oporba komuniciraju pokazuje da ne razumiju što ukrajinski narod prolazi'

HDZ-ov Ante Deur slaže s Plenkovićevom ocjenom da su oporbeni zastupnici trabanti.

- Prošli smo Domovinski rat i zato nakon 30 godina ne smijemo biti narod bez empatije. Ja kao hrvatski branitelj suosjećam s onim što ukrajinski narod prolazi u agresiji Rusije, a način na koji predsjednik države i pojedini čelnici oporbe komuniciraju pokazuje da ne razumiju i da nisu živjeli uz svoj narod ni imali empatiju koju smo mi tada imali kroz vapaj, bez oružja, bez vojnog znanja, s takvim agresorom. Kao članica NATO-a i EU, ali i narod koji je prošao mrak, zlo, agresiju, dužni smo pokazati empatiju. Zato mi nije jasan način na koji poruke šalju i predsjednik države, a i njegovi zastupnici u Saboru - rekao je.

Ako je riječ samo o vodu koji bi došao na obuku, onda po Zakonu o obrani može odlučivati ministar obrane i suglasnost predsjednika tu nije potrebna, a ako je riječ o satniji ili bojnoj, onda je potrebna suglasnost i Sabora i predsjednika, istaknuo je.

- A predsjednik može pitati svog ministra Kotromanovića na koji način je hrvatska vojska bila pripremana i obučavana za Oluju. Mi ovdje imamo svjetlo i mrak. Hrvatska Vlada je u forumu svjetla kao suosjećajnosti i realnosti kroz ono što prolazi hrvatski narod. Jasno je da cijeli Zapad pomaže Ukrajini, a ne na strani agresora i onoga što radi Rusija, poput onoga što smo mi prošli od Slobodana Miloševića i Rusije. Mrak je sila i agresor, bez obzira na to otkuda dolazi i sve ono što daje podršku agresoru pokazuje stranu mraka. Nema potrebe nikoga imenovati, ali tko god pokazuje podršku agresoru to je mrak jer ukrajinski narod napada mrak, kao što je i hrvatski narod napadao mrak - rekao je naglasivši kako u Hrvatsku ne bi došla čitava vojska nego ljudi koji bi bili obučeni da bi mogli obučavati svoje vojnike u Ukrajini.

- Predsjednik bi morao imati empatiju zbog svega što je prošao njegova narod i da je sada pokaže za ukrajinski narod - rekao je Deur.

