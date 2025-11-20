Međimurac nazvao policajce klokanima. Završio je na sudu. Evo kakvu je kaznu dobio!

Jedan Međimurac nepravomoćno je kažnjen na Općinskom sudu u Čakovcu zbog vrijeđanja polciije.

Kako je objavio portal eMeđimurje, u jednom statusu na Facebooku nazvao ih je - klokanima.

Naime, u Facebook grupi 'Policija zaustavlja (Međimurje – Čakovec – okolica)' objavio je poruku ostalima “između Gardinovca i Dekanovca klokani”. To je bilo dovoljno da zaradi tužbu zbo omalovažanja policajaca koji su taj dan kontrolirali promet. Okrivljenik je na sudu da je pogriješio. Istaknuo je da mu nije bila namjera vrijeđati policajce te da su takve šale, kaže, uobičajene u njegovom društvu. Dodao je i da se bori s malim primanjima, pomaže roditeljima, a majka mu je bolesna, zbog čega mu je kazna teret.

- Možda jest bilo uvredljivo. Nije mi bila namjera nikoga poniziti - rekao je u svoju obranu.

Iako je propisana kazna za ovakav oblik vrijeđanja državnih organa od 700 do 4.000 eura ili do 30 dana zatvora, sud je uzeo u obzir priznanje, žaljenje, skromne financije i činjenicu da okrivljenik do sada nije bio kažnjavan. Zato mu je kazna ublažena – 350 eura.

Presuda je za sada nepravomoćna.

Mora platiti i 30 eura sudskih troškova, a ako u mjesec dana uplati bar dvije trećine kazne, smatrat će da je uplaćeno sve.