Međimurje: Požar u poduzeću izazvao radnik s cigaretom

Na mjesto događaja izašao je inspektor zaštite na radu koji je poduzeo mjere i radnje iz svoje nadležnosti, dok će se o događaju dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu

Požar koji je u četvrtak izbio u privatnom poduzeću u međimurskom naselju Kuršanec izazvao je 29-godišnji zaposlenik koji je rukovao gorivom pušeći cigaretu, zbog toga je došlo zapaljenja goriva, a vatra je zahvatila muškarčevu odjeću te je ozlijeđen, priopćila je policija. Kako se navodi u priopćenju objavljenom u petak, Operativno komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je u 13,29 sati dojavu dežurnog djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije da je u Kuršancu, u krugu privatnog poduzeća u Poljskoj ulici, došlo do požara u kojem je jedna osoba ozlijeđena.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec koji su ugasili požar, a materijalne štete nije bilo.

Uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, očevidom je utvrđeno da je oko 13,15 sati u proizvodnoj hali koju je unajmilo poduzeće iz Totovca došlo do zapaljenja benzinskog goriva.

Neposredno uoči izbijanja požara 29-godišnji zaposlenik nestručno je rukovao gorivom. Prilikom točenja goriva iz plastičnog kanistra u rezervoar viličara, 29-godišnjak je imao zapaljenu cigaretu zbog čega je došlo do zapaljenja goriva, a potom je vatra zahvatila njegovu odjeću.

Ozlijeđenom 29-godišnjaku liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, a potom je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. Težina ozljeda koje je zadobio u požaru naknadno će se okvalificirati.

