Međimurska pročelnica: 'Po rođenju sam Hrvatica, ali izjasnila sam se kao Romkinja'

Maja Odrčić Mikulić, pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije, službeno je potvrdila da se izjasnila kao pripadnica romske nacionalne manjine kako bi mogla biti kandidatkinja za zamjenicu župana ispred romske zajednice na predstojećim lokalnim izborima.

Iako je po rođenju Hrvatica, pročelnica Odrčić Mikulić u svom službenom priopćenju naglašava da je više od deset godina posvetila radu s romskom zajednicom te njihovoj integraciji u društvo. Kako bi dodatno skrenula pozornost javnosti na ozbiljne probleme s kojima se Romi svakodnevno suočavaju, poput getoizacije i socijalne isključenosti, odlučila se izjasniti kao Romkinja.u registru birača.

Iz njenog priopćenja proizlazi da odluku o promjeni nacionalne pripadnosti nije donijela pod utjecajem bilo koje političke stranke ili koalicije, već isključivo iz osobnih uvjerenja i društvene odgovornosti.

Zbog 'fotelje' više nije Hrvatica, već Romkinja

Kako smo već pisali, ovo su prvi lokalni izbori u Republici Hrvatskoj na kojima pravo na zamjenika župana ostvaruje i romska manjina, s obzirom na to da je njihov udio u ukupnom broju stanovništva Međimurske županije veći od minimalno potrebnih pet posto. Zbog toga se pročelnica međimurskog župana Matije Posavca odlučila deklarirati kao Romkinja. Kad smo ga kontaktirali da nam komentira tad još navode, rekao je da 'ne zna ništa o tome'.

- Nisam upoznat s tom informacijom, ne znam ništa o tome. Pročelnica je na godišnjem trenutno - odgovorio nam je Posavec, a pročelnica nije bila u mogućnosti odgovoriti nam na pitanja jer 'danas ne radi'.

- Ja danas ne radim, imam obaveze pa nisam u mogućnosti razgovarati. Možemo se čuti drugi tjedan - odbijala nam je odgovoriti. Nakon našeg inzistiranja, predložila je da se čujemo za par dana, no kad smo je ponovo kontaktirali, nije nam se javila.

No od nje su odgovor dobili novinari portala Međimurski.hr. Pitali su je misli li da tako izigrava zakon s obzirom na to da je ta pozicija namijenjena Romima koji su to postali rođenjem?

- Mislim da je moje pravo da promijenim svoju nacionalnost i da tako ispunjavam preduvjete za kandidaturu za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine, a o njihovim problemima znam puno i mogu pomoći! Ja nisam političarka i ne zanima me politička fotelja - bio je odgovor Maje Odrčić Mikulić te je dodala kako župan Matija Posavec ništa ne zna o njenoj promjeni nacionalnosti ni o kandidaturi za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine.