Obavijesti

News

Komentari 16
Foto: Igor Šoban, Stefan Ivanović, Pixsell
NAKON OTKRIĆA 24SATA PLUS+

Međimurska županija pere ruke od Dalićeve vikendice: 'Nismo mi krivi, neka država odluči'

Piše Ivan Pandžić,

Izbornik Dalić ne može legalizirati imanje, a država ga ne ruši. Župan Međimurske županije Matija Posavec kaže da čeka mišljenja države, HEP-a i Hrvatskih voda

Mi ne možemo ništa bez mišljenja ostalih javnopravnih tijela, a njih nemamo iako već godinama inzistiramo da se to riješi. Neka država, HEP i Hrvatske vode napokon kažu što ćemo s tim, kaže nam međimurski župan Matija Posavec (Nezavisna platforma Sjever) o bespravnoj gradnji uz Dravu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
FOTO Pogledajte što su Dalić i susjedi sagradili uz rijeku Dravu
NASELJE S VIKENDICAMA

FOTO Pogledajte što su Dalić i susjedi sagradili uz rijeku Dravu

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura u Kuršanskom lugu blizu Varaždina, uz rijeku Dravu.
KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi
PRAVNI MANEVAR

KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

Niti izmjenama zakona o bespravnoj gradnji, vikendica ne može ostati u štićenim područjima prirode. Ali zbog zakonske rupe i postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata, neće je niti ukloniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026