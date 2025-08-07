Međimurske škole ne žele da Romkinje napuštaju školovanje

S ciljem prevencije napuštanja osnovnoškolskog obrazovanja učenica romske nacionalne manjine, Međimurska županija je u suradnji s nekoliko osnovnih škola provela projekt 'M žok igra ame – Dani za nas' u kojem je sudjelovalo 66 učenica.

Projekt se provodio od siječnja do srpnja ove godine, a s 29.626 eura u cijelosti ga je financiralo Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjine Republike Hrvatske.

Cilj projekta bila je prevencija napuštanja osnovnoškolskog obrazovanja učenica romske nacionalne manjine, osnaživanjem socijalnih vještina i obrazovnih kompetencija te povećanjem prosocijalnog uključivanja učenica u cjelokupan obrazovni proces.

Sudjelovalo je ukupno 66 učenica od 5. do 8. razreda iz pet osnovnih škola s područja Međimurske županije, a provedeno je sedam sportskih aktivnosti – klizanje, štafetne igre, planinarenje, plivanje, nordijsko hodanje, rolanje te adrenalinski sportovi.

Uz sportske aktivnosti, za učenice su organizirane i interaktivna predavanja s temama o važnosti obrazovanja, razvoju samopouzdanja i samopoštovanja, spolnog odgoja i osobne higijene, prepoznavanje nasilja te osnove prve pomoći.

Ovaj projekt predstavlja jedinstveni obuhvat edukacijskih i sportskih aktivnosti usmjerenih na prevenciju ranog napuštanja osnovnoškolskog obrazovanja i maloljetničkih trudnoća.

„ Pravovremena intervencija i preventivno djelovanje pridonose smanjenju obrazovnog deficita i nejednakosti položaja učenica koje odrastaju u nepovoljnom socioekonomskom okruženju. Planirane projektne aktivnosti za cilj su imale i osnažiti učenice u aktivnom provođenju slobodnog vremena, kao i jačanju kapaciteta za pravo na slobodu izbora”, objavila je Međimurska županija.