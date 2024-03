Među 117 ročnika, u vojsku je priseglo i 11 djevojaka: 'Osjetila sam povezanost s tim pozivom'

Upravo na međunarodni Dan žena 11 je mladih ročnica Hrvatske vojske u vojarni 124. brigadir HV-a u Požegi, izreklo svoju svečanu vojnu prisegu pred predsjednikom Zoranom Milanovićem, glavnim zapovjednikom Hrvatske vojske, te Ivanom Anušićem, ministrom obrane. Zajedno sa njima prisegu je dalo i 106 mladića koji su u Požegu pristigli iz svih krajeva Hrvatske, prije dva tjedna, dragovoljno se prijavivši na osmotjedno vojno osposobljavanje. To je 41. naraštaj ročnika prijavljen na dragovoljnu vojnu obuku koju je, od početka uvođenja dragovoljnog služenja vojske 2008. godine, do danas prošlo 11.131 ročnika, od čega je 9522 muškaraca i 609 žena.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama RH, a nakon obuke stječu vojno-stručnu specijalnost (VsSp) strijelac, što je rod pješaštva, a kojime dalje ostvaruju jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu. U nastavku obuke mogu se osposobljavati za djelatnog vojnika, dočasnika ili časnika, nakon čega potpisuju ugovor kao djelatna vojna osoba.

- Odjenuvši hrvatsku uniformu vi ste postali ponos naše zemlje i najbolje što Hrvatska ima. Nasljednici ste pobjedničke hrvatske vojske nastale u Domovinskom ratu. Zahvaljujem vam se na odluci da dođete u Požegu služiti vojni rok, i vašim obiteljima koji su u vas usadili vrijednosti koje imate, ljubav prema Domovini i dali vam potporu da dođete ovdje. Raditi ćemo ozbiljno i marljivo kako bismo unaprijedili materijalno-pravni status kako vas dragovoljnih vojnika, tako i onih koji će se odlučiti za vojnu karijeru. Nakon pune dvije godine brojka dragovoljnih ročnika je povećana i mi se nadamo da ćemo ponovo imati jake oružane snage i mlade ljude koji žele služiti u Oružanim snagama RH - kazao je Ministar Ivan Anušić mladim ročnicima koje je pozdravio i predsjednik Zoran Milanović prethodno čestitajući hrvatskom generalu Tihomiru Kundidu na imenovanju za novog načelnika Glavnog stožera OSRH.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Malo vas je, ali više nego ranijih godina. Hvala vam što ste se odlučili dragovoljno služiti vojni rok. Vrijedna i motivirana osoba u osam tjedana može steći puno temeljnog vojnog znanja. Imate čast da stojite na ramenima titana i ono malo dobrih ljudi koji su hrvatsku prvo obranili, a onda i oslobodili. Imate i odgovornost da služite hrvatskoj vojsci u ovim vrlo teškim vremenima kada se svijet preslaguje kako nije decenijama. Budete li jednoga dana profesionalni vojnici, vaš glavni zadatak je obrana domovine i njezinih granica. Ljudi kao vi, koji žele služiti, koji imaju čast, odgovornost i slobodu, garancija su naše sigurne budućnosti - poručio je ročnicima predsjednik Milanović.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prisega se odvijala u prisutnosti brojnih gostiju, obitelji i prijatelja mladih ročnika koji su posljednjih dva tjedna bili odvojeni od njih.

- Završila sam srednju strukovnu zrakoplovnu školu i fakultet stranih jezika. Nadam se, nakon ove temeljne obuke, služiti u vojsci u zrakoplovnom rodu jer bih tako mogla najviše doprinijeti. Očekujem da ću ovom obukom steći nova iskustva, ujedno i jedinstvene prilike da se eventualno nađem u vojnom sektoru. Nesumnjivo je da ću izgraditi i neke karakterne osobine koje su bitne za daljnji život kao što su odgovornost i samopouzdanje. Preporučila bih svim mladima da se prijave na dragovoljno služenje vojnog roka jer mislim da se ovdje može napredovati i u karijeri i u smislu osobnog rasta - kazala je Mia Poturica iz Velike Gorice koja je jedna od 11 mladih žena koje su se ove godine prijavile na dragovoljnu vojnu obuku.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- O vojsci sam počela razmišljati kada sam upisala apsolventsku godinu na fakultetu. Tada sam razmišljala o tome što bih zapravo voljela raditi, a kako moja majka radi u vojsci, između ostalog mi je i ona usadila ljubav prema tome poslu. Iako me ona nikada nije nagovarala da razmišljam o služenu, osjetila sam povezanost s tim pozivom - dodaje Mia, ističući kako joj je mama stožerna narednica i u vojnoj službi već dugo godina.

- Nisam znala što očekivati kada samo došla u Požegu, ali nije me ništa negativno šokiralo. Malo smo se mi cure iznenadile što dečki imaju više vremena za tuširanje nego mi žene, ali više ih je pa, razumijemo. Njih je ipak 106. Ustajanje je radnim danom od 6, potom doručak, svaki dan imamo neko drugo programsko područje koje učimo, stalno je nešto novo i zanimljivo. Imamo zajedničku tjelovježbu ali nije baš, ono, vojnički dril koji se ne može izdržati. Raspored je zgusnut pa imamo slobodno vrijeme tek kasnije popodne i predveče. Tek tada imamo pristup mobitelima da se javimo obitelji - ispričala je Mia o svom radnom danu u vojsci.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Hrana je izvrsna. Mislila sam da tu neću ništa jesti, a zapravo jedem više nego doma. Dva tjedna mi je proletjelo baš brzo i jedva čekam vidjeti što slijedi - dodala je i pošla u zagrljaj svojim gostima, mami Ivanki, dečki i kumovima koji su joj, kako i priliči, donijeli cvijeće nakon svečane prisege.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

S dva tjedna obuke zadovoljan je i Sven Marković (25) iz Zagreba, diplomirani politolog, koji kaže kako su ga vojna i sigurnosna pitanja počela zanimati još za vrijeme akademskog staža.

- Prijavio sam se na dragovoljno služenje roka jer to vidim kao neku nadogradnju svojih interesa i znanja. Prije godinu dana sam baš odlučio da ću se prijaviti na služenje, što je pozdravio prvenstveno moj tata, koji je bio branitelj Domovinskog rata, ali i ostatak obitelji - kaže Sven dodajući kako je on prvih dana imao problem s redovnom i intenzivnijom tjelovježbom, ali se navikao, kao i na ranojutarnja buđenja. Sviđa mu se dinamična obuka na terenu koje će sada biti sve više.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Sve ovo mi je zapravo veoma uzbudljivo. I svakodnevne zadaće koje imamo su zanimljivi izazovi. Mislim da će to biti baš super iskustvo - kaže Sven dodajući kako su ga u odluci da ide u vojsku podržali i prijatelji koji sada također razmišljaju učiniti isto.

- U sobi nas je 12, iz cijele Hrvatske. Svi su sjajni dečki, družimo se i baš smo klapa, pomažemo jedni drugima. Sve je ovo baš lijepo okruženje. Što sam više ovdje, više mi se tu sviđa i ako mi se pruži prilika, volio bio da ostanem u profesionalnoj vojsci - zaključio je Sven kojega je na prisegu došla podržati mama Dubravka.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nisam bila iznenađena kada nam je Sven došao i rekao da želi u vojsku jer to on voli. Mi smo to prihvatili i odlučili ga podržati. Jako smo ponosni zbog njegove odluke - kazala je mama.