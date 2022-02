Voditelj ureda Turističke zajednice Međugorje Željko Vasilj izjavio je u utorak kako tamošnji turistički djelatnici očekuju početak sezone sredinom travnja, do kada bi se stanje s epidemijom koronavirusa trebalo stabilizirati.

"Nadamo da će ova godina biti bolja od prošle, ali sigurno ne na razini prometa prije epidemije 2019. godine", rekao je Vasilj.

Po njegovim riječima više od 90 posto gostiju koji su prošle godine došli u Međugorje bilo je cijepljeno.

"To će također odlučivati u ovoj sezoni, a s obzirom na to da skoro sve europske zemlje imaju visoku procijepljenost svog pučanstva, to je na neki način i nama dobar signal da možemo optimistično gledati na nadolazeće vrijeme, pa se nadamo da će se značajan broj ljudi i hodočasnika povećati u ovoj godini", istaknuo je voditelj ureda Turističke zajednice u Međugorju.

Svjetski poznato hodočasničko središte prije dvije godine bilo je samo molitvom online povezano sa svijetom i sablasno prazno. Tijekom epidemije koronavirusa najviše je hodočasnika stizalo iz Poljske i Ukrajine, koji su preuzeli primat od Talijana.

U drugome dijelu veljače u Međugorju se očekuje i dolazak nadbiskupa Alda Cavallija, kojega je papa Franjo potkraj studenog prošle godine imenovao novim apostolskim vizitatorom nakon što je prošloga ljeta preminuo poljski nadbiskup Henryk Hoser od posljedica zaraze koronavirusom.

Na području Hercegovine posljednjih dana drastično opada broj novozaraženih od koronavirusa, ali i broj hospitaliziranih osoba.

Prema zdravstvenim izvorima u posljednja 24 sata preminule su tri osobe u Covid bolnici u Mostaru, a na bolničkom liječenju trenutačno je 116 bolesnika, od kojih je 14 priključeno na respirator. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji sa sjedištem u Mostaru testiranjem je virus SARS-CoV-2 otkriven kod 229 osoba, dok je 114 osoba bilo pozitivno u Županiji zapadnohercegovačkoj, čije je sjedište u Širokom Brijegu.