Medved: 'Naš primarni cilj ostaje pronalazak nestalih'

Medved je najavio i da će zaštitu zdravlja i psihosocijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji unaprijediti s novim nacionalnim programom te širenjem mreže veteranskih centara

<p>Zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar hrvatskih branitelja<strong> Tomo Medved</strong> istaknuo je u petak da će HDZ nastaviti predano raditi za dobrobit branitelja, poručivši kako im je primarni cilj pronalazak svih nestalih osoba tijekom Domovinskog rata.</p><p>- Nastavit ćemo predano raditi za dobrobit hrvatskih branitelja. Ostat ćemo ustrajni zagovornici zaštite njihova dostojanstva i čuvanja kulture sjećanja. Naš primarni cilj ostaje pronalazak nestalih osoba, jer to je naša obaveza prema njihovoj žrtvi i članovima njihovih obitelji - rekao je Medved na konferenciji za novinare u središnjici HDZ-a.</p><p>Poručio je i kako će dodatne napore uložiti u odnose sa susjednim državama, kako bi došli do informacija vezanih za sudbine nestalih osoba.</p><p>Iznoseći detalje stranačkog programa vezano uz hrvatske branitelje te što je njegovo Ministarstvo napravilo za njih u njegovu mandatu, najavio je da će raditi na donošenju zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.</p><h2>Pripravan zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata</h2><p>Napomenuo je kako je taj zakon pripravan te će, kada se za to steknu uvjeti, predložiti pokretanje procedure njegova donošenja.</p><p>- To je dug države prema nevinim žrtvama - istaknuo je.</p><p>Medved je najavio i da će zaštitu zdravlja i psihosocijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji unaprijediti s novim nacionalnim programom te širenjem mreže veteranskih centara.</p><p>Medved je, vezano za postupak bivše hrvatske predsjednice <strong>Kolinde Grabar-Kitarović</strong>, koja je na fotografiji pokazala srednji prst kao reakciju na izjave čelnika Demokratskog pokreta <strong>Miroslava Škore </strong>i <strong>Nine Raspudića </strong>vezano za pobačaj žena koje su silovane, izrazio žaljenje što se iz fokusa u cijeloj raspravi izdvaja žrtva, što se "ne smije dopustiti".</p><h2>Škoro pokazao elementarno nepoznavanje materije i neodgovoran odnos prema žrtvi</h2><p>- Žrtva uvijek mora biti u fokusu i odnos prema njoj moramo tako i tretirati. Ne možemo to podvoditi pod načelne i opće stavove. Moramo pronaći način kako zaštiti najranjivije u društvu i kako zaštititi žrtvu - rekao je.</p><p>Smatra i kako je Škoro, u svojoj izjavi da bi silovane žene koje su zatrudnjele tijekom zlostavljanja trebale s obiteljima dogovoriti što učiniti, pokazao elementarno nepoznavanje materije i neodgovoran odnos prema žrtvi.</p><p>Na isto je reagirala i potpredsjednica HDZ-a i nositeljica liste u XI. Izbornoj jedinici <strong>Zdravka Bušić</strong>, koja je rekla kako osobno ne bi postupila kao predsjednica jer ima "drugačiji pristup ljudima".</p><p>Govoreći o Hrvatima u BiH i iseljeništvu Bušić je rekla kako je HDZ-ov cilj održati hrvatski narod u BiH, poboljšati njihov položaj te se i dalje boriti za njegovu jednakopravnost.</p><p>- Hrvatski narod, kao najmalobrojniji u BiH, je ugrožen - poručila je i dodala da će hrvatski građani bez problema moći glasovati u inozemstvu.</p><p>- Neće biti uopće problema - poručila je.</p><h2>Mladež HDZ-a u EPP-u odbila potpisati pismo podrške mladima u Srbiji</h2><p>Na novinarski upit Bušić je negirala da je HDZ-ov europarlamentarac <strong>Karlo Ressler</strong> dao podršku pismu mladeži Europske pučke stranke (EPP) kojim se daje podrška mladima u Srbiji da izađu na izbore ove nedjelje.</p><p>- Mladež EPP-a izdala je potporu mladima u Srbiji da izađu na glasovanje, a mladež HDZ-a u EPP-u odbila je to potpisati - pojasnila je.</p><p><strong>Bojan Glavašević</strong> i <strong>Danijela Dolenec</strong>, kandidati koalicije Možemo!, danas su ispred HDZ-a izrazili nezadovoljstvo tim pismom mladeži EPP-a, ocijenivši kako se time daje podrška srbijanskom predsjedniku <strong>Aleksandru Vučiću</strong>.</p>