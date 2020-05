Medved o Penavi: 'Nije viteški prihvatio poraz i nije lojalan'

Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik danas je prijepodne objavio da napušta HDZ, kao i ostali članovi gradskog vijeća. Time je raspušten tamošnji HDZ, a Penava je objasnio da izaći odlučio jer je HDZ izdao Vukovar.

U kasnije održanoj presici, premijer Plenković mu je poželio sreću i znakovito rekao da su lokalni izbori već sljedeće godine.

Što sad dalje očekuje vukovarski HDZ objavit će ministar Tomo Medved koji će nešto nakon 16 sati u Vukovaru održati konferenciju za novinare.

Zamjenik glavnog tajnika stranke Krunoslav Katičić kazao je da u odlasku Ivana Penave nije bilo nikakve prisile i nikakvog pritiska.

- HDZ je stranka veća od bilo kojeg pojedinca - dodao je.

Zatim se javnosti obratio Tomo Medved.

- Nakon što je dio članova HDZ-a s današnjim danom donijelo odluku napustiti HDZ i svoj politički put pronaći negdje drugdje, kao zamjenik predsjednika HDZ-a želim im zahvaliti na svemu što su učinili za stranku i zaželjeti im svaku sreću u daljnjem životu. Ali isto tako, kao zamjenik predsjednika HDZ-a želim reći da mi je žao što sada već bivši članovi nisu u HDZ-u nisu ispunili svoja očekivanja koja su imala od članke i što su ju s današnjim danom napustili. Upravo su osobna očekivanja danas bila u fokusu na pres konferenciji u Vukovaru. Ali ja ću naglasiti da domoljublje znači zatomljivanje osobnih interesa. Domovina nije kada svoju usamljenu istinu podrediti većini, to bih nazvao sebeljubljem, nego domoljubljem. Jedan od fokusa današnjeg izlaganja gospodina Penave bili su unutarstranački izbori u HDZ-u gdje je on bio kandidat. Predstavio je svoj program i mogao je uvjeriti HDZ u svoju viziju. Članovi ne vide stranku na način na koju ju je vidio Penava, no gospodin Penava nije viteški prihvatio poraz i ne miri se s time. I kada nije po njegovom ne kani biti lojalan stranačkoj većini. Današnja odluka nije od jučer. Ovaj nastup pripreman je dugo i čekao se pogodan trenutak. Uoči tog trenutka da se pokuša naštetiti stranci pred izbore, no HDZ ima rezultate i ovaj pokušaj neće uspjeti. HDZ je najsnažnija stranka u Hrvatskoj - rekao je Medved.

- Ne smije se zlorabiti žrtva Vukovara, niti u gradu, niti igdje drugdje. Čuli smo i retorička pitanja što je vrijedilo biti u HDZ-u 29 godina. Moram ovdje konstatirati da je Penava gradonačelnik puno manje član, a ovdje vidim puno utemeljitelja. Izgovorena je opasna laž da je HDZ izdao Vukovar i okrenuo leđa žrtvi - rekao je Medved.