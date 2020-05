Penava bivšem šefu: Tko krene đonom na nas, dobit će lakat...

Nemojte se igrati s Vukovarom i Vukovarcima. Iza nas stoji velika većina građana ovoga grada. Tko na nas krene loše, kreće đonom, dobit će lakat, rekao je nogometnim žargonom vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na kraju tiskovne konferencije na kojoj je obznanio svoj izlazak i izlazak svih članova gradskog vijeća iz HDZ-a.

Najavio je osnivanje nove nezavisne stranke i vjerojatnu političku suradnju sa Domovinskim pokretom Miroslava Škore kao strankom koja na vukovarske probleme gleda na isti način kao Penava.

- HDZ, osim mene, napuštaju i nastavljaju djelovati neovisno predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vukovara, svi zamjenici predsjednika, predsjednik Gradskog vijeća, svi vijećnici HDZ-a u Gradskom vijeću te svi predsjednici temeljnih organizacija. Moram reći da je ovo za nas težak i emotivan trenutak. Nije nam drago što napuštamo HDZ. Mrzimo činjenicu da smo bili prisiljeni to učiniti. HDZ nas je izdao, okrenuo leđa Vukovaru. Stojimo čvrsto iza stavova, a onaj dio koji to neće moći razumjeti, njih molim za oprost. Sve što činimo, činimo iz ispravnih razloga - rekao je Penava dodajući kako odlazi iz stranke jer tijekom svog mandata nije uspio u onome što je od početka želio, a to je dati Vukovaru pravdu za sve što je proživio u Domovinskom ratu.

Ističući kako ima više razloga zbog kojih izlazi iz stranke, naveo je tri najveće. Neprocesuiranje ratnog zločina, jer hrvatska država nije kaznila niti jednog zločinca za Vukovar. Drugi razlog je gospodarski jer smatra da Vukovar Vladi služi samo u marketinške svrhe te da su nizom svojih odluka, ukidanja prava Vukovaru, oštetili vukovarsko gospodarstvo te da svjesno odlučuju da Vukovar nije prioritet niti jednom ministarstvu napravio stoga što od njega nemaju interes.

- Gore u nekakvim salonima sjede 'dečki' koji dogovaraju svoje interese, pa 'dolje' što se spusti, spusti. Tu je tragedija grada Vukovara, grad heroj koji nije dovoljno velik kada je riječ o njemu ključnim stvarima jer 'za igrače gore' postoje veće i jače stvari od Vukovara i Domovinskog rata. I to je tako 29 godina. Zbog ljudi su se ljudi koji imaju emociju u Vukovaru danas našli u ovoj situaciji. Na nama je da nađemo put ka mijenjanju te situacije makar to značilo i koaliciju sa HDZ-om, ali pod našim uvjetima - kazao je Penava na tu temu i dodao kako je treći razlog za istupanje iz strake popis stanovništva.

- U političkoj trgovini između HDZ-a i koalicijskih partnera Vukovar je opet izdan kada se dogovorilo da popis stanovništva ide tako da manjinci popisuju manjince. Još jednom je ustupak prema koalicijskom partneru stavljen ispred interesa građana RH, građana Vukovara i njegove žrtve. Da ironija bude veća, isti dan kada je u Saboru donesen Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta, donesena je i uredba da se u popis stanovništva ide po pravilima koja su 2012. godine i unijela kaos u Vukovaru i uspostavila trgovinu HDZ-a i SDSS-a - istaknuo je Penava dodajući kako je već neko vrijeme upozoravao da će otići iz stranke ako ne uspije realizirati obećanja dana Vukovarcima.

- Prosvjed je bio upozorenje. Išao sam otvoreno sa njime, s namjerom da sve one koji su zaboravili da su se u ovom gradu dogodili zločini, da ih upoznam sa time. Najavio sam da, ukoliko to ne uspije, idem na unutarstranačke izbore, a ako ni tu ne uspijem da ću se zahvaliti na suradnji. Na žalost, naš glas se ne čuje, a kada se čuje, ignoriraju ga. Za razliku od vrha HDZ-a ostajemo dosljedni svojim idejama - kazao je Penava dodajući kako izlazak iz stranke nije uvjetovan sukobom s Andrejom Plenkovićem jer istoga, zapravo, nema.

- Nemojte očekivati da ću ikada govoriti loše od HDZ-u jer neću. Mi se držimo svojih ciljeva i programa, a stranka svojih. S Plenkovićem sam se zadnji puta čuo na dan pobjede na unutarstranačkim izborima i to da mu čestitam. Nije vršio nikakav pritisak na mene niti na suradnike kada se naslutio naš odlazak. Kada je, nakon održanog prosvjeda branitelja u Vukovaru rekao da 'svatko snosi odgovornost za svoje postupke', to je bilo usmjereno na mene. A ja danas pitam 'tko snosi odgovornost za ovo stanje danas, za neprocesuirane zločine, smijenili ste državnog odvjetnika zato što je mason a niste smijenili nikoga zato što je jedan grad sravnjen sa zemljom, gdje je odgovornost HDZ-a i Andreja Plenkovića zato što će biti jedan premijer u nizu koji nije napravio ništa po pitanju pravde u Vukovaru' - rekao je na presici Penava i zaključio:

- Hoćemo li sa svojom nezavisnom strankom uspjeti doći do željenih ciljeva, ne znamo. I sami si postavljamo to pitanje no, što nam je vrijedilo biti u najjačoj stranci 29 godina? Nije vrijedilo. Rekao sam sam sebi da neću dozvoliti da ova moja vlada bude 14. po redu Vlada koja će odraditi mandat a da neće ništa riješiti. Na žalost nisam uspio iako sam iskoristio sve alate i mehanizme.