HDZ je raspustio vukovarsku organizaciju: 'Sretno Penavi'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je kako gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi te svima koji su s njime napustili HDZ, a ne vide perspektivu unutar stranke, može poželjeti samo sreću.

- Ne bih se određivao po ovom emotivnom dijelu koliko je to fer, gospodinu Penavi i svima onima koji ne vide perspektivu u HDZ-u možemo poželjeti samo sreću. Želim poručiti da će HDZ u Vukovaru živjeti i dalje, i nastaviti raditi punim svojim kapacitetom - rekao je Ćorić novinarima uoči užeg kabineta Vlade.

Gradonačelnik Vukovara i zamjenik predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Ivan Penava izjavio je u srijedu da izlazi iz HDZ-a.

HDZ napuštaju i nastavljaju djelovati neovisno predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Vukovara, svi zamjenici predsjednika, predsjednik Gradskog vijeća, svi vijećnici HDZ-a u Gradskom vijeću te svi predsjednici temeljnih organizacija.

Središnjica HDZ-a nakon toga raspustila je tijela Gradske organizacije Grada Vukovara, a odbor Vukovarsko-srijemske županije imenovao je Povjerenstvo Gradske organizacije na čelu s Nikolom Mažarom.

Ćorić je istaknuo da su Vukovar i Vukovarci HDZ-u i Vladi vrlo važni te kako su se u protekle četiri godine brinuli o perspektivi grada i stanovnika.

- To pokazuju milijuni investicija na području grada i Vukovarsko-srijemske županije - kaže Ćorić.

Nastavljamo dalje jačim tempom

Na novinarsku tvrdnju da je HDZ napustila cjelokupna stranačka organizacija u Vukovaru, Ćorić je rekao:

- Dopustite da vrijeme i predizborno vrijeme koje dolazi, a isto tako i rezultati narednih parlamentarnih izbora kažu svoje.

Kazao je da je u posljednje tri i pol godine ne samo za Vukovar, nego za cijelu Slavoniju i Baranju ova Vlada učinila jako puno.

- Namjeravamo istim, ako ne i jačim tempom nastaviti dalje. To područje i regija će i dalje biti u fokusu HDZ-a, naše Vlade i našeg programa - naglasio je Ćorić.

Stier, Kovač i Brkić na listi?

O Penavi je kazao kako je on čovjek iza kojeg stoje određene riječi i djela, a da je na biračima da promisle je li HDZ i koliko izgubio njegovim odlaskom.

Ćorić je također poručio kako će o mogućim koalicijama i suradnji s Domovinskim pokretom odlučivati Predsjedništvo HDZ-a, kao i o mogućnosti da na izbornim listama budu i oni koji su izgubili na unutarstranačkim izborima, poput Davora Ive Stiera, Mire Kovača i Milijana Brkića.

- HDZ će na ove izbore ići s najjačim timom, to će procijeniti vodstvo stranke - dodao je ministar.

Na pitanje bi li to bila osveta ako oni ne bi bili dio izbornih lista, ministar je kazao kako ne bi zagovarao osvetu jer za to ne postoji razlog.

- Imali smo vrlo korektnu političku utakmicu unutar HDZ-a koja je pokazala svoje rezultate. Gotovo plebiscitarna potpora gospodinu Plenkoviću pokazala je kakav put birači HDZ-a žele. To je politička utakmica, tu nema osvete, i što se tiče unutarstranačke demokracije u HDZ-u nema pobjednika i poraženih - objasnio je Ćorić.

Kampanja okrenuta najboljoj mogućoj budućnosti

Kazao je i kako će HDZ-ova predizborna kampanja biti afirmativna, a da će organizacijski izgledati onako kako će to dopustiti epidemiološki uvjeti.

- Kampanja će biti okrenuta onoj budućnosti za koju smatramo da je najbolja moguća za naše građane i gospodarstvo. To je održiva, zelena, niskougljična, to je Hrvatska koja je orijentirana samodostatnosti, većoj proizvodnji hrane, obnovljivim izvorima energije. To je Hrvatska za koju sam siguran da će jako puno ljudi diljem zemlje podržati - zaključio je Ćorić.