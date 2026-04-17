Medved u Zadru: 'Vlada snažno stoji iza razvoja županije...'

Zadarska županija obilježava svoj dan, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je u petak na svečanoj Županijskoj skupštini kako vlada snažno podupire razvojne projekte u županiji, te podsjetio na ključnu ulogu koju su Zadar i zadarsko zaleđe imali u obrani Hrvatske. Medved je u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića čestitao postignućima i rezultatima koje su u toj županiji ostvarili u protekle 33 godine. "Zadar i zadarsko zaleđe bili bedem obrane, mjesto na kojemu se lomila agresorska oštrica, ali i prostor na kojemu su se ponovno spojili sjever i jug Hrvatske“ kazao je u Medved i istaknuo da su žrtva i odlučnost hrvatskih branitelja temelj na kojemu danas gradimo modernu hrvatsku državu.

Govoreći o sadašnjosti, napomenuo je da je Zadarska županija danas među predvodnicima razvoja u Hrvatskoj. Kao ključne projekte izdvojio je ulaganja u prometnu infrastrukturu, posebno razvoj Zračne luke Zadar i luke Gaženica, cestovne infrastrukture te bolju povezanost otoka.

Uloženi su značajni napori u povećanje dostupnosti zdravstvene skrbi na otocima ulaganjem u mobilne ambulante i hitnu medicinsku službu, a Vlada snažno podupire razvojne projekte na području cijele županije.

"Osigurali smo političku stabilnost, povijesno visoku razinu zaposlenosti te kontinuirani rast plaća i mirovina. Značajna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vidljiva su u svim krajevima Hrvatske, pa tako i u Zadarskoj županiji," rekao je Medved.

"Nastavljamo u snažnoj sinergiji i partnerstvu graditi Zadarsku županiju i Republiku Hrvatsku u kojoj će svaka obitelj imati sigurnost, a svaki pojedinac priliku za uspjeh", poručio je.

Župan Zadarske županije Josip Bilaver rekao je da se biti ustrajni u ispunjavanju onoga što smo obećali u predizbornoj kampanji. "Iza nas je deset mjeseci, velike stvari smo pokrenuli, ostvarili puno toga još pred nama i vjerujem da ćemo zajedničkim naporom ostvariti ono što smo obećali. A sve da bi naši građani živjeli bolje, da bi se osjećali ugodnije, da se naša županija razvija", kazao je.

Na svečanosti su dodijeljene nagrade, pa su nagradu životno djelo dobili su ratni zapovjednik 112. brigade Marko Čulina i liječnik sportske medicine Marko Prenđa.

Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 2025. godini dodijeljene su Arifu Sitnici (rad u medijima – novinska fotografija i fotoreportaža), Ivici Franciškoviću (zdravstveni i humanitarni rad), Grupi Forum (glazbena umjetnost i kultura) i Iliriji d.d. (gospodarstvo i turizam).

Nagrađeni su i Kazalište lutaka Zadar, Zajednica udruga Centar nezavisne kulture i Izvorna pjevačka skupina Sokolovi iz Ravnih kotara (područje kulture), Dagur Sigurdsson, Luka Lovro Klarica i Šime Tomašević te Lucija Mijolović i Danijela Kurtin (sporta) te Udruga veterana 4. gardijske brigade (doprinos u Domovinskom ratu u obrani Zadra i Zadarske županije).