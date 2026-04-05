Medved: Vlada sutra odlučuje o cijenama goriva. Pozivam sve da ne dižu neopravdano cijene

Analizirat ćemo kretanje cijena nafte, analizirati mogućnosti i nakon sjednice Vlada će izvijestiti o konkretnim mjerama, u kojoj mjeri se cijene mogu ograničiti, izjavio je Medved u nedjelju nakon misnog slavlja za Uskrs u Zagrebačkoj katedrali.

Istaknuo je pritom da Vlada kontinuirano djeluje radi sigurnosti opskrbe i priuštivosti energenata.

- Na tome smo do sada učinili veliki napor i činit ćemo to i ubuduće - poručio je Medved, podsjetivši da bi trenutne cijene goriva bile puno veće bez vladinih mjera.

Osim što na rast cijena energenata utječe rat na Bliskom istoku, Medved je ustvrdio kako je činjenica i da mnogi neopravdano podižu cijene te ih pozvao da to ne čine.

- Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i neka to ne podvode pod okolnosti ratnih sukoba, a Vlada će učiniti sve da hrvatski građani imaju dostupne i priuštive energente - poručio je.

Ponovio je da Vlada prati situaciju, analizira i da su sve opcije otvorene.

- Jedno je sigurno, kao odgovorna Vlada, a to smo dokazali da jesmo u proteklih deset godina u svim krizama, učinit ćemo sve da pomognemo našim građanima, da cijena energenata bude priuštiva - naglasio je Medved, dodavši da se rast cijena ne može u potpunosti zaustaviti, ali da se one mogu ograničiti.

Komentirao je i nedavno održanu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost kazavši da je održana u skladu s ranije usuglašenim dnevnim redom i korektno te da su doneseni važni zaključci.

- Jedan je onaj u pogledu resora obrane, daljnjeg razvoja, modernizacije i snaženja sektora obrane, a drugi je onaj u pogledu donošenja smjernica za rad sigurnosno-obavještajne zajednice - kazao je.

- U današnje vrijeme važno je nastaviti kontinuitet modernizacije sustava obrane i nabavu najsuvremenije opreme za vojsku, a u odabiru će primat imati Hrvatska vojska, odgovorne osobe, načelnik Glavnog stožera i stručne osobe Ministarstva obrane - odgovorio je Medved na novinarski upit o kupnji naoružanja.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja uputio je uskrsnu čestitku građanima, naglasivši poruku mira, zajedništva i brige za najpotrebitije.

- U ovom nesigurnom svijetu najvažnija je poruka mira, poruka da cijeli svijet učini napor da prestanu ratovi - naglasio je.