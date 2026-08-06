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Medved: Zakoni o braniteljima idu u javno savjetovanje

Piše HINA,
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Medved: Zakoni o braniteljima idu u javno savjetovanje
Slunj: Ministar Medved na svečanosti imenovanja Mosta 14. domobranske pukovnije Slunj | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ostaje nam ukinuti treće umanjenje, ono iz 2002. godine i zato ćemo kroz izmjene Zakona o djelatnim vojnim osobama ukinuti umanjenje od osam do 20 posto onim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je u četvrtak kako će izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine sutra tijekom dana biti puštene u javno savjetovanje kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu.

Radi se o izmjeni dvaju zakona - Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, najavio je Medved nakon svečanosti imenovanja mosta na Mrežnici nazivom ''Most 14. domobranske pukovnije Slunj''.

Podsjetio je kako je Vlada od 2016. ukinula čak dva umanjenja koja su ranije Vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja.

"Ostaje nam ukinuti treće umanjenje, ono iz 2002. godine i zato ćemo kroz izmjene Zakona o djelatnim vojnim osobama ukinuti umanjenje od osam do 20 posto onim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi", najavio je Medved.

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Što se tiče izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima, ministar je podsjetio da je riječ o zakonu koji je izrađen u partnerstvu s udrugama, a kojim su ispravljene mnoge nepravde i popunjene mnoge praznine.

Danas, nakon dugo godina primjene, dodao je, slijedi još jedna izmjena tog zakona koja će se odnositi na način izračuna i dodatke za hrvatske branitelje koji su umirovljeni po tom zakonu.

"Ono što ću izdvojiti kao posebno važno, a evo i prigoda je danas ovdje na Mrežnici, gdje je 14. domobranska pukovnija Slunj kretala u oslobađanje Slunja, jest vrednovanje borbenog sektora - svaki mjesec proveden u borbenom sektoru bit će posebno vrednovan i kroz financijski izračun njihove mirovine", najavio je.

Medved je istaknuo da će svi zainteresirani imati priliku i mogućnost iščitati i dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o zakonima prije sjednice Hrvatskoga sabora u rujnu.

Prijedlog Možemo! bio je paušalan i parcijalan

Pri tome je napomenuo kako su invalidske i obiteljske mirovine zasebna kategorija i da je ovdje riječ o onim hrvatskim braniteljima koji nemaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida i koji su u mirovini po drugim osnovama.

"Dugi niz godina pratimo i prepoznajemo potrebu za korekcijom mirovina tih hrvatskih branitelja, ali ono što naglašavam kao najpravedniji oblik izračuna jest upravo vrijeme provedeno u ratnom putu u borbenom sektoru. Svakom hrvatskom branitelju, posebno onima koji su cijeli Domovinski rat bili u borbenom sektoru, to vrijeme će kroz izračun mirovine biti posebno vrednovano", poručio je.

Na komentar kako su nedavno odbili sličan model koji je predlagala stranka Možemo, Medved je odgovorio kako to nema nikakve veze s ovime.

"Taj prijedlog zakona bio je paušalan i parcijalan. Oni uopće nisu predvidjeli i prepoznali borbeni sektor i odnosio se na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje govorimo o cjelovitom pristupu", poručio je.

Ponovio je kako ovime posebno vrednuju sudjelovanje u borbenom sektoru, a da odbijeni prijedlog nije davao odgovore na pitanja koja se rješavaju ovim izmjenama zakona.

Novinari pitanje novinara odnosi li se to i na pripadnike HVO-a s obzirom na to da je Vlada ranije u mnogome izjednačila hrvatske branitelje s pripadnicima HVO-a,  Medved je poručio kako je to potpuno krivo iščitavanje zakona. "Na to pitanje uopće neću odgovarati. Pozivam sve koji se upuštaju u raspravu o toj temi da prije toga prouče zakone i vide osnove za izračun mirovina", odgovorio je.

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