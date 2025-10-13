Obavijesti

NIJE DOBRO...

Medvedev: Isporuka raketa Tomahawk Ukrajini mogla bi loše završiti za sve, ali i Trumpa

Piše hina,
Foto: Alexei Maishev

Medvedev je rekao da je nemoguće razlikovati rakete Tomahawk koje nose nuklearne bojeve glave od konvencionalnih nakon što su lansirane

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u ponedjeljak da bi isporuka američkih raketa Tomahawk Ukrajini mogla loše završiti za sve, a posebno za američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Medvedev je rekao da je nemoguće razlikovati rakete Tomahawk koje nose nuklearne bojeve glave od konvencionalnih nakon što su lansirane.

"Kako bi Rusija trebala odgovoriti? Upravo tako!" rekao je Medvedev na Telegramu, izgleda nagovještavajući da bi odgovor Moskve bio nuklearni.  

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao povećati pritisak na Rusiju i pomoći u okončanju rata.

U razgovoru s novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One na putu za Bliski istok kasno u nedjelju, Trump je rekao da će o tome razgovarati s Moskvom i pitati: "Žele li oni (Rusija) da Tomahawci idu prema njima”? "Ne mislim", odgovorio je.

Trump je dodao da bi ruskim dužnosnicima mogao reći : "Ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im Tomahawke".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij više je puta posljednjih tjedana tražio rakete Tomahawk. Njihov maksimalni domet od 2500 kilometara omogućio bi Ukrajini da pogodi ciljeve poput rafinerija nafte čak i u azijskom dijelu Rusije.

Trump je Tomahawk opisao kao "nevjerojatno" i "vrlo ofenzivno" oružje te dodao: "I iskreno, Rusiji to ne treba". Rekao je da planira razgovarati o tom pitanju s Moskvom i da je obavijestio i Zelenskog.

Premda je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Trump je rekao da vrijedi pokrenuti tu mogućnost jer želi da rat završi.

