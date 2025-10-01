Obavijesti

Medvedev je ismijao Trumpa: Novi triler. Njegove podmornice su izgleda vrlo dobro skrivene

"Nova epizoda triler serije", rekao je Medvedev na engleskom jeziku na X-u. "Trump je ponovno spomenuo podmornice koje je navodno 'poslao na ruske obale' inzistirajući da su 'vrlo dobro skrivene'"

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da Sjedinjene Države nisu poslale nuklearne podmornice na ruske obale kako je Trump obećao.

Trump je u utorak Medvedeva nazvao "glupom osobom" i rekao da je premjestio "jednu ili dvije podmornice" na obalu Rusije. U kolovozu je rekao da je naredio da se dvije nuklearne podmornice premjeste u "odgovarajuće regije" kao odgovor na prijetnje Medvedeva.

"Nova epizoda triler serije", rekao je Medvedev na engleskom jeziku na X-u. "Trump je ponovno spomenuo podmornice koje je navodno 'poslao na ruske obale' inzistirajući da su 'vrlo dobro skrivene'."

"Kako se kaže, teško je pronaći crnu mačku u mračnoj sobi - pogotovo ako je nema", rekao je Medvedev.

