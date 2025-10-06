Obavijesti

News

Komentari 1
U POZNATOM TONU

Medvedev: Nije bitno tko šalje dronove. Važno je samo da se glupi Europljani boje rata

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Medvedev: Nije bitno tko šalje dronove. Važno je samo da se glupi Europljani boje rata
4
Foto: Alexei Maishev

Da se popišaju od straha, predosjećajući svoj bliski i mučan kraj. Možda će tada shvatiti što je rat. I otrgnut će glave svojim nakazama poput Merza i Macrona, koji zarađuju pare i političke bodove na krvi, napisao je Medvedev

Bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, Dmitrij Medvedev objavio je još jednu njemu karakterističnu tiradu o fenomenu upada dronova u zračni prostor NATO članica.

 - Europskim gradovima zavladala je epidemija UFD, ili Unidentified Flying Drones. Bespilotne letjelice su posvuda: kraj vojnih baza, na aerodromima, nad poljima i iznad gradova. Čije su, nejasno - napisao je Medvedev pa dodao mogućnosti.

FILE PHOTO: A damaged drone lies after falling in the eastern Polish village of Czosnowka
Foto: Dariusz Stefaniuk

Koje su verzije?

Provokacije banderovaca s ciljem poboljšanja isporuka oružja i izazivanja rata.

Djelovanje proruskog podzemlja u tim zemljama s ciljem destabilizacije života u EU.

Provjera vlastitih PZO sustava na čvrstoću, koju provode lokalne tajne službe.

Igrarije lokalnih huligana s vandalskim ciljevima.

Izravan slijet (slanje) dronova iz Rusije.

Koje verzije su prihvatljive?

Prva je sasvim vjerojatna, iako se put običnog drona obično može pratiti. Puno besmislenih holo‐uklonista živi u Europi. Pokretati dronove u Europi sigurnije je nego na prvoj crti.

Druga verzija je teoretski moguća, ali ipak upitna. Ljudi koji simpatiziraju našu zemlju neće uzalud trošiti svoj resurs izlazeći iz podzemlja. Naši „agenti i krtice“ čekaju zasebnu naredbu.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Lviv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Treće objašnjenje. Da, tajne službe i nacionalne oružane snage moraju provjeriti svoju spremnost za odbijanje napada bespilotnih letjelica. Verzija je radna.

Četvrta verzija. Naravno, lokalni neradnici se mogu zabavljati lansiranjem dronova. Pa zašto ne naljutiti svoje birokrate? Dobar način!

MUTTER Merkel: Poljska i baltičke zemlje nisu htjele slušati. Onda je Putin napao Ukrajinu
Merkel: Poljska i baltičke zemlje nisu htjele slušati. Onda je Putin napao Ukrajinu

Peta verzija je bila prilično opširno komentirana tijekom valdajskih rasprava od strane Predsjednika Rusije. Ovdje nema što dodati, uz to njegove riječi korespondiraju i s četvrtom verzijom.

FILE PHOTO: Drones shot down in Polish airspace prompt military patrols
Foto: Kacper Pempel

U stvarnosti razlozi ove panike oko „ruskih dronova“ mogu biti bilo koji od navedenih razloga ili njihova kombinacija. Glavno nije to. Glavno je da nedaleko‐razumni Europljani osjete na svojoj koži što znači opasnost rata. Da se boje i drhte kao glupe životinje u stadu koje ih vode na klaonicu. Da se popišaju od straha, predosjećajući svoj bliski i mučan kraj. Možda će tada shvatiti što je rat. I otrgnut će glave svojim nakazama poput Merza i Macrona, koji zarađuju pare i političke bodove na krvi - napisao je Medvedev.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025