Bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, Dmitrij Medvedev objavio je još jednu njemu karakterističnu tiradu o fenomenu upada dronova u zračni prostor NATO članica.

- Europskim gradovima zavladala je epidemija UFD, ili Unidentified Flying Drones. Bespilotne letjelice su posvuda: kraj vojnih baza, na aerodromima, nad poljima i iznad gradova. Čije su, nejasno - napisao je Medvedev pa dodao mogućnosti.

Foto: Dariusz Stefaniuk

Koje su verzije?

Provokacije banderovaca s ciljem poboljšanja isporuka oružja i izazivanja rata.

Djelovanje proruskog podzemlja u tim zemljama s ciljem destabilizacije života u EU.

Provjera vlastitih PZO sustava na čvrstoću, koju provode lokalne tajne službe.

Igrarije lokalnih huligana s vandalskim ciljevima.

Izravan slijet (slanje) dronova iz Rusije.

Koje verzije su prihvatljive?

Prva je sasvim vjerojatna, iako se put običnog drona obično može pratiti. Puno besmislenih holo‐uklonista živi u Europi. Pokretati dronove u Europi sigurnije je nego na prvoj crti.

Druga verzija je teoretski moguća, ali ipak upitna. Ljudi koji simpatiziraju našu zemlju neće uzalud trošiti svoj resurs izlazeći iz podzemlja. Naši „agenti i krtice“ čekaju zasebnu naredbu.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Treće objašnjenje. Da, tajne službe i nacionalne oružane snage moraju provjeriti svoju spremnost za odbijanje napada bespilotnih letjelica. Verzija je radna.

Četvrta verzija. Naravno, lokalni neradnici se mogu zabavljati lansiranjem dronova. Pa zašto ne naljutiti svoje birokrate? Dobar način!

Peta verzija je bila prilično opširno komentirana tijekom valdajskih rasprava od strane Predsjednika Rusije. Ovdje nema što dodati, uz to njegove riječi korespondiraju i s četvrtom verzijom.

Foto: Kacper Pempel

U stvarnosti razlozi ove panike oko „ruskih dronova“ mogu biti bilo koji od navedenih razloga ili njihova kombinacija. Glavno nije to. Glavno je da nedaleko‐razumni Europljani osjete na svojoj koži što znači opasnost rata. Da se boje i drhte kao glupe životinje u stadu koje ih vode na klaonicu. Da se popišaju od straha, predosjećajući svoj bliski i mučan kraj. Možda će tada shvatiti što je rat. I otrgnut će glave svojim nakazama poput Merza i Macrona, koji zarađuju pare i političke bodove na krvi - napisao je Medvedev.