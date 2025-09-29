Obavijesti

Medvedev poslao poruku: Rusija je uvijek dolazila u Europu kao osloboditelj

Medvedev poslao poruku: Rusija je uvijek dolazila u Europu kao osloboditelj
. Europski lideri su jadni degenerici, nesposobni preuzeti odgovornost za bilo kakav ozbiljan zadatak. Nemaju strateško razmišljanje, a pogotovo ne strast i odlučnost potrebnu za uspješne vojne odluke, napisao je Medvedev

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši predsjednik Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev, ponovno je na svom Telegram kanalu zaprijetio potencijalnom eskalacijom koja bi uključivala i oružje za masovno uništenje.

 - U europskim zemljama sa svih strana neprestano se govori o ratu s Rusijom u narednih pet godina. Takvog rata ne smije biti. Zato što je on protiv interesa naše zemlje. Rusiji rat ni s kim nije potreban, uključujući i hladnu staricu Europu. Tamo nema ništa za osvojiti. Europsko gospodarstvo je slabo i ovisno o SAD-u, a njezina kultura propada bez slave. Europa gubi svoj identitet, topeći se u agresivnim migrantima - napisao je Medvedev i dodao da je zadatak Rusije povratak njenih zemalja.

 - Glavni zadatak ruskog naroda je razvoj vlastitih teritorija, uključujući povratak i obnovu naših povratnih zemalja. To je složen i skup proces. Rusija je uvijek dolazila u Europu samo kao osloboditelj, a ne kao osvajač. Europske zemlje su ranjive i razjedinjene. One mogu slijediti samo vlastite interese, pokušavajući preživjeti u suvremenom gospodarskom kaosu. One jednostavno nisu sposobne voditi rat protiv Rusije. Europski lideri su jadni degenerici, nesposobni preuzeti odgovornost za bilo kakav ozbiljan zadatak. Nemaju strateško razmišljanje, a pogotovo ne strast i odlučnost potrebnu za uspješne vojne odluke - napisao je Medvedev u svom stilu i dodao kako moderni Europljani nemaju želuca ni hrabrosti za rat s Rusijom.

Ide eskalacija?

Podsjećamo, da se u zadnje vrijeme retorika iz Washingtona okrenula za 180 stupnjeva. Početkom godine Trump je krivio Bidena i Zelenskog za rat u Ukrajini, a Bruxelles za dugogodišnje ignoriranje i marginaliziranje Rusije prilikom izgradnje sigurnosne arhitekture Starog kontinenta.

Trump je Rusiju nazvao tigrom od papira kojem pati i ekonomija i vojska i društvo te osvajački rat označio neuspješnim. Osim toga dozvolio je Ukrajini gađanje ciljeva u Rusiji, a spominje se i uporaba Tomahawka s dometom od 2500 km kojima je SAD nedavno gađao Iran.

