Obavijesti

News

Komentari 0
SVE VEĆE NAPETOSTI

Medvedev provocira: Grenland bi se mogao pridružiti Rusiji, Donald Trump mora požuriti

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Medvedev provocira: Grenland bi se mogao pridružiti Rusiji, Donald Trump mora požuriti
Foto: Alexei Maishev

Medvedevljevi komentari izravan su odgovor na obnovljeni i sve agresivniji pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom

Admiral

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev uputio je oštro, ali sarkastično upozorenje Washingtonu, poručivši da bi se stanovnici Grenlanda mogli izjasniti za priključenje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump ne djeluje dovoljno brzo da osigura kontrolu nad tim strateški važnim arktičkim otokom. Ova provokativna izjava, koju je prenijela ruska agencija Interfax, dolazi u trenutku pojačanih napetosti oko budućnosti najvećeg otoka na svijetu.

odbacili ambicije trumpa Grenlandska vlada: Treba nas braniti NATO, kao i druge članice
Grenlandska vlada: Treba nas braniti NATO, kao i druge članice

Trumpova obnovljena opsesija

Medvedevljevi komentari izravan su odgovor na obnovljeni i sve agresivniji pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Trump, koji je interes za kupnju otoka pokazao još 2019. godine, sada tvrdi da je posjedovanje Grenlanda ključno za američku nacionalnu sigurnost. Kao glavne razloge navodi njegov strateški položaj, goleme prirodne resurse i potrebu za suzbijanjem utjecaja Rusije i Kine na Arktiku.

Njegov je pristup, međutim, naišao na odlučno odbijanje. Vlade Danske i Grenlanda više su puta ponovile da otok "nije na prodaju" te da o njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo njegovih otprilike 55.000 stanovnika. Trumpove prijetnje da će otok preuzeti "na ovaj ili onaj način" samo su produbile diplomatski jaz između SAD-a i njegovih NATO saveznika.

TOMISLAV KLAUŠKI Zašto Zoran Milanović napokon otvoreno ne kaže da Hrvatska treba istupiti iz EU-a i NATO-a?
Zašto Zoran Milanović napokon otvoreno ne kaže da Hrvatska treba istupiti iz EU-a i NATO-a?

Sarkazam s porukom

Poznat po svojim zapaljivim izjavama, Medvedev je iskoristio situaciju za diplomatsku provokaciju.

​- Trump mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda moglo glasati za priključenje Rusiji - izvijestio je Interfax, citirajući bivšeg ruskog predsjednika.

​- I onda je to to. Nema novih malih zvijezda na američkoj zastavi - dodao je podrugljivo.

Iako Rusija nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Grenlandu, Moskva pomno prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti. Kremlj je Arktik proglasio zonom od nacionalnog i strateškog interesa te je s velikom pažnjom pratio "prilično dramatičnu" raspravu oko Grenlanda.

Geopolitička igra na ledu

Arktik postaje sve važnije poprište globalnog nadmetanja. Zbog svog položaja uz sjevernoatlantske rute i prisutnosti velike američke vojne i svemirske nadzorne baze Pituffik, Grenland ima ključnu ulogu u sigurnosti regije. Topljenje leda otvara nove pomorske rute i pristup dosad nedostupnim prirodnim resursima, što dodatno pojačava rivalstvo između velikih sila. Suradnja na Arktiku, koja je nekad postojala, uvelike je narušena nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026