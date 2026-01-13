Medvedev provocira: Grenland bi se mogao pridružiti Rusiji, Donald Trump mora požuriti

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev uputio je oštro, ali sarkastično upozorenje Washingtonu, poručivši da bi se stanovnici Grenlanda mogli izjasniti za priključenje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump ne djeluje dovoljno brzo da osigura kontrolu nad tim strateški važnim arktičkim otokom. Ova provokativna izjava, koju je prenijela ruska agencija Interfax, dolazi u trenutku pojačanih napetosti oko budućnosti najvećeg otoka na svijetu.

Trumpova obnovljena opsesija

Medvedevljevi komentari izravan su odgovor na obnovljeni i sve agresivniji pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Trump, koji je interes za kupnju otoka pokazao još 2019. godine, sada tvrdi da je posjedovanje Grenlanda ključno za američku nacionalnu sigurnost. Kao glavne razloge navodi njegov strateški položaj, goleme prirodne resurse i potrebu za suzbijanjem utjecaja Rusije i Kine na Arktiku.

Njegov je pristup, međutim, naišao na odlučno odbijanje. Vlade Danske i Grenlanda više su puta ponovile da otok "nije na prodaju" te da o njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo njegovih otprilike 55.000 stanovnika. Trumpove prijetnje da će otok preuzeti "na ovaj ili onaj način" samo su produbile diplomatski jaz između SAD-a i njegovih NATO saveznika.

Sarkazam s porukom

Poznat po svojim zapaljivim izjavama, Medvedev je iskoristio situaciju za diplomatsku provokaciju.

​- Trump mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda moglo glasati za priključenje Rusiji - izvijestio je Interfax, citirajući bivšeg ruskog predsjednika.

​- I onda je to to. Nema novih malih zvijezda na američkoj zastavi - dodao je podrugljivo.

Iako Rusija nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Grenlandu, Moskva pomno prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti. Kremlj je Arktik proglasio zonom od nacionalnog i strateškog interesa te je s velikom pažnjom pratio "prilično dramatičnu" raspravu oko Grenlanda.

Geopolitička igra na ledu

Arktik postaje sve važnije poprište globalnog nadmetanja. Zbog svog položaja uz sjevernoatlantske rute i prisutnosti velike američke vojne i svemirske nadzorne baze Pituffik, Grenland ima ključnu ulogu u sigurnosti regije. Topljenje leda otvara nove pomorske rute i pristup dosad nedostupnim prirodnim resursima, što dodatno pojačava rivalstvo između velikih sila. Suradnja na Arktiku, koja je nekad postojala, uvelike je narušena nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.