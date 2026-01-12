Zašto Zoran Milanović napokon otvoreno ne kaže da Hrvatska treba istupiti iz EU-a i NATO-a?

Zoran Milanović nema nedoumica oko Grenlanda.

"To je danski teritorij, ne možete nego biti na strani Danske. Stvari su potpuno jasne", izjavio je jučer predsjednik Republike.

Pa ipak, Milanović nas već tri godine aktivno uvjerava kako stvari nisu potpuno jasne u vezi agresije na Ukrajinu.

Tvrdio je kako je ona sama kriva za rat, zajedno s Joeom Bidenom i NATO savezom, isticao da je Ukrajina jedna od najkorumpiranijih država na svijetu, tvrdio kako Rusiju nitko ne može pobijediti, poniziti ni potjerati iz Ukrajine, govorio da Ukrajini ne treba pomagati i da Rusija ne može izgubiti rat.

Kao i to da iza savjeta Ukrajini da ne pristane na teritorijalne koncesije, savjeta koji "šire mnogi pametnjakovići" u Europskoj uniji, "stoji još nekoliko stotina leševa".

Hoće li isto savjetovati Danskoj? Uvjeravati je da iza obrane Grenlanda "stoji nekoliko stotina leševa"?

Namjerno nejasno

Milanoviću su, kako se čini, stvari oko Grenlanda jasne, to je danski teritorij, ali nije jednako odlučno zastupao pravo Ukrajine da brani, oslobodi, sačuva ili gine za svoj međunarodno priznati teritorij. Na pitanju Ukrajine izvlačio je sve moguće argumente, činjenice, floskule, pa i teorije zavjere, koje bi zamutile njegov stav.

Čak i sada, Milanović se protivi financijskoj pomoći Hrvatske Ukrajini, između ostalog i pitanjem "koliko je taj novac siguran u Ukrajini".

I dok zastupa "jasan stav" oko Grenlanda, Milanović proglašava smrt međunarodnog prava. "Američke pretenzije prema Grenlandu dokaz su da međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija", kazao je.

Nije, međutim, rekao treba li ga braniti.

Otvorio vrata

Objaviti kako međunarodno pravo ne postoji, znači otvoriti širom vrata onima koji ga aktivno ruše i na tom rušenju parazitiraju.

Milanović nije ustao u njegovu obranu, kao što to nije učinio ni u slučaju Ukrajine za koju je tvrdio da je "treba ostaviti na miru" i pustiti da se sama bori s Rusijom.

Ali otpisao je i Europsku uniju. "Europska unija mora konačno shvatiti što je i gdje pripada", kaže Milanović. "Ona nije sila na način na koji to drugi jesu jer je sastavljena od dvadeset i više država koje su heterogene i koje nikad neće moći funkcionirati kao jedan centar volje odlučivanja i politike".

"Nemoguće je", kazao je komentirajući tzv. Koaliciju voljnih, "da svi razmišljaju kao jedan i da uvijek dižemo iste ruke jer to znači da netko misli za nas". A onda ispisao novo poglavlje izolacionističke mantre koju ponavlja proteklih pet godina mandata: "Mi imamo svoju glavu koja možda nije savršena, ali imamo svoje interese. Bez zlobe, bez spletki, ali naprosto o svojoj sudbini ćemo odlučivati, koliko god je to moguće, sami".

Kao Tuđman

Nekad je Franjo Tuđman izlazak iz SFRJ slavio parolom kako ćemo "sami odlučivati o sudbini Hrvatske", a sada Milanović najavljuje da ćemo sami odlučivati o svojoj sudbini, dok smo istodobno članice Europske unije i NATO saveza.

Jer, ako nema međunarodnog prava i ako Hrvatska neće dizati ruke s drugima i ako će sama odlučivati o svojoj sudbini, tada nema smisla da Hrvatska bude dio međunarodnih asocijacija i zajednica.

I to je otprilike ono što Milanović radi otkako se prvi puta domogao Pantovčaka. U vrijeme kad Europska unija računa na solidarnost, a NATO savez se aktivno podriva iz Trumpove Amerike, Milanović šalje poruke o tome da solidarnost za njega ne postoji.

Postoji samo egoizam, suverenizam, nacionalizam.

I to je kraj međunarodnog poretka.

Putin i Trump

I upravo to žele oni koji rade na razbijanju NATO saveza i Europske unije, oni koji žele oslabiti njihov utjecaj, snagu, važnost, oni koji na rušenju međunarodnog poretka ostvaruju svoje imperijalne, zločinačke ambicije.

Na takve državnike računa Vladimir Putin u svoje osvajanju Ukrajine, na njih računa Donald Trump u razbijanju Europske unije. Slaba Europa lagani je plijen imperijalistima, slabi NATO savez otvara prostor novim agresorima i diktatorima.

A objava kako svaka zemlja misli samo na vlastite, često sebične interese, gorivo je na lomači međunarodnog prava i međunarodnog poretka.