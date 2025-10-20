Obavijesti

JOŠ JEDNA TIRADA

Medvedev: Zelenski je narkozombi. Čak ni senilni Biden nije slao Tomahawke

Medvedev: Zelenski je narkozombi. Čak ni senilni Biden nije slao Tomahawke
Trump je tijekom susreta s uplakanim prosjakom rekao očiglednu, ali prilično zanimljivu stvar: „Neka i Rusija i Ukrajina sebe proglase pobjednicima u sukobu.“ Da, to se često događa nakon oružanih sukoba. Ali to nije naš slučaj, oglasio se Medvedev

Bivši ruski predsjednik i trenutačni zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije te Putinov trubadur Dmitrij Medvedev, oglasio se povodom potencijalnog susreta Trumpa i Putina u Budimpešti, te u karakterističnom tonu prokomentirao susret Trumpa i Zelenskog prošlog tjedna. On je kao i ostatak Putinove vrhuške odbacio zamrzavanje sukoba te ustraje na kraju rata samo pod ruskim uvjetima.

 - Trump je tijekom susreta s uplakanim prosjakom rekao očiglednu, ali prilično zanimljivu stvar: „Neka i Rusija i Ukrajina sebe proglase pobjednicima u sukobu.“ Da, to se često događa nakon oružanih sukoba. Ali to nije naš slučaj. Nije stvar samo u tome da nam treba pobjeda s uvjetima koji su svima poznati. To je aksiom. Stvar je i u tome da sadašnja banderovska banda neće biti priznata kao pobjednik kod kuće ni pod kojim uvjetima. I narkozombi sa svojom ekipom to jako dobro zna. Gubitak teritorija mu neće oprostiti ne samo zadrti ukronacisti, već ni politički konkurenti. Zato završetak rata znači smrt režima. Tako da Trumpova teza ovdje ne drži vodu - obajvio je tiradu na svom Telegram profilu.

U POZNATOM TONU Medvedev: Nije bitno tko šalje dronove. Važno je samo da se glupi Europljani boje rata
Medvedev: Nije bitno tko šalje dronove. Važno je samo da se glupi Europljani boje rata

Osvrnuo se i na Tomahawk projektile koje Kijev nestrpljivo čeka.

 - Glavni mirotvorac je vješto odigrao igru s „Tomahawcima“. Na svoj prepoznatljiv način, dižući tenzije u svjetskom javnom mnijenju. I završio je partiju u najboljoj tradiciji slanja nuklearnih podmornica. Oprosti, brate, ni nama ne ostaje dovoljno. Treba priznati da je Trump zasad prilično čvrst u stavu „To nije moj rat, kriv je senilni B.“. Ipak, čak je i senilni bio protiv slanja dalekometnog oružja banderovcima. No, to naravno nije kraj naoružavanja Kijeva novim oružjem. Nastavak slijedi i moramo biti spremni na svaki razvoj događaja - zaključio je bivši predsjednik Rusije koji od početka invazije na Ukrajinu žestoko napada Ukrajinu, a pogotovo predsjednika Zelenskog. 

