Zelenski: SAD stalno traži ustupke od nas, a ne od Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u subotu da SAD prečesto traži ustupke od Ukrajine, a ne Rusije, no ipak se nada da će nastavak pregovora o završetku rata biti ozbiljan i sadržajan.

Nakon prošlotjednog sastanka ruskih i ukrajinskih vojnih dužnosnika u Abu Dhabiju, pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a sele se idući tjedan u Ženevu.

Sve strane ističu da je dogovoreno gotovo 90 posto sporazuma, no preostala su najteža pitanja - teritorij i nukelarna elektrana Zaporižja.

"Iskreno se nadamo da će trilateralni sastanci idućega tjedna biti ozbiljni i sadržajni, da će nam pomoći. No, iskreno, ponekad osjećam da strane pričaju o posve različitim stvarima", rekao je Zelenskij na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu.

Dodao je da osjeća lagani pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa koji ga je u petak pozvao da ne propusti priliku da do mira dođe u skoro vrijeme.

"Amerikanci se često vraćaju na pitanje ustupaka i prečesto se o tim ustupcima razgovara samo u kontekstu Ukrajine, a ne Rusije", istaknuo je.

Ukrajinski predsjednik se ipak nada da će SAD ostati uključen i da će Europa, koja je u posljednje vrijeme gurnuta u stranu, igrati značajniju ulogu.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je ranije u subotu da će SAD i dalje raditi na tome da se postigne mirovni sporazumu za Ukrajinu, ali da još treba vidjeti želi li Rusija doista kraj rata.

"Ne znamo jesu li Rusi ozbiljni u pogledu okončanja rata. Nastavit ćemo to testirati”, izjavio je Rubio na konferenciji u Muenchenu.

No, to ne znači da stvari stoje, rekao je Rubio i dodao da Amerika u međuvremenu nastavlja pritisak na Rusiju naftnim sankcijama i prodajom oružja NATO-u za Ukrajinu.