Medvjed rastrgao ženu u Rusiji, zaručnik sve to gledao: 'Tijelo je pokušao zakopati uz rijeku'

Romantično kampiranje u ruskim Altajskim planinama pretvorilo se u neizrecivu tragediju kada je 29-godišnju Snežanu Koroljovu, samo dan nakon što ju je partner zaprosio, iz šatora izvukao i na smrt izgrizao smeđi medvjed. Njezin zaručnik, koji je sve bespomoćno promatrao, u potpunom je šoku, piše Daily Mail.

Par se nalazio u turističkom kampu Istok u selu Artibaš, kada je oko jedan sat ujutro zvijer rastrgala njihov šator. Prema izjavama svjedoka, medvjed je vrišteću ženu odvukao u tamu, prenio njezino tijelo preko rijeke Bije i počeo ga zakopavati.

Unatoč užasavajućoj situaciji, lovočuvari i policajci koji su stigli na mjesto događaja nisu uspjeli zaustaviti zvijer. Iako su, kako tvrde očevici, imali priliku upucati medvjeda, pucali su u zrak, pozivajući se na propise koji zabranjuju upotrebu vatrenog oružja u naseljenim područjima. Njihova reakcija izazvala je bijes i nevjericu među lokalnim stanovništvom i turistima.

Svjedokinja Alina opisala je stravične scene.

​- Nije je htio pustiti... odvukao ju je preko rijeke. To je strašno. Njezin dečko je u šoku, tek ju je zaprosio. Ono što je najviše razbjesnilo ljude jest činjenica da su uniformirani službenici, iako su imali priliku ubiti medvjeda ljudoždera, pucali u zrak, navodeći zabranu pucanja u naseljenom području. Kakvog to smisla ima?

Posmrtni ostaci nesretne Snežane, inače zaposlenice ruskog Ministarstva za izvanredne situacije, pronađeni su tek nakon što su službenici uspjeli uplašiti i otjerati životinju.

Ovaj napad nije bio izoliran incident. Mještani tvrde da područjem oko sela rutinski luta dvadesetak medvjeda. Iste noći, sestra jedne kamperice jedva je izbjegla susret s istom životinjom. Spasio ju je vozač koji je naišao, osvijetlio medvjeda farovima i čak ga udario automobilom kako bi ga otjerao. Zbog napada je u selu proglašeno desetodnevno stanje pripravnosti, a turistima je zabranjeno postavljanje šatora.

*uz korištenje AI-ja