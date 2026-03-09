MEGA GALERIJA Prvi dan vojnog roka: Pogledajte kako je bilo u Slunju. Ročnike dočekao Anušić

Prvi ročnici stigli su u ponedjeljak na temeljnu vojnu obuku u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, njih ukupno 800, a u Slunju su prvih 200 dočekali ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
|
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Tijekom dva mjeseca obuke novaci će proći pet temeljnih područja vojničkih vještina. Učit će teoriju i praktično rukovanje naoružanjem te proći nastavu gađanja. Jedan dio obuke posvećen je taktičkom kretanju kroz bojno polje, dok se u sklopu vojne medicinske obuke uči pružanje prve pomoći u kriznim situacijama. Uz to dolaze komunikacija i zaštita snaga, kao i osnove preživljavanja, samoobrane te upravljanje FPV dronovima. O njihovom napretku brinut će oko 80 instruktora.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Život u vojarni ima jasno postavljena pravila. Mobiteli su dopušteni, ali samo u slobodno vrijeme i u prostorijama predviđenim za to. Snimanje obuke nije dopušteno. Slobodno vrijeme ročnici će moći provoditi u zajedničkim prostorijama, koristeći teretanu, gledajući televiziju ili igrajući društvene igre. Ipak, napuštanje vojarne bez odobrenja nadređenih neće biti moguće. Tijekom programa od osam tjedana predviđeno je da jedan vikend provedu kod kuće, ako to zatraže, dok će posjete biti moguće uz prethodnu najavu i ovisno o ponašanju i rezultatima na obuci.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Brinut će i o vlastitoj opremi, odore će sami održavati, a prati će ih se u praonicama unutar vojarni, uz obvezu da uvijek budu uredne. Obroci su pritom pažljivo nutricionistički sastavljeni kako bi osigurali dovoljno energije, a ročnici će imati i izbor jela. Po završetku obuke oni koji to žele moći će izraziti interes za ulazak u djelatni sastav Hrvatske vojske i postati vojnici po ugovoru. Tijekom obuke primat će mjesečnu naknadu od oko 1100 eura, a ta dva mjeseca upisat će im se u radni staž. Prednost će imati i pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj upravi.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Na TVO će biti pozivano do 4000 ročnika. Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane, a tijekom ove godine bit će pozvani muškarci - vojni obveznici rođeni 2007. godine.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Iznimno, obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina mogu se upućivati u skladu s zakonskim kriterijima, a mogu se i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Po završetku TVO moći će se prijaviti i za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u OS RH, a oni koji ne zasnuju radni odnosu u OS RH bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Godišnji financijski učinak temeljnog vojnog osposobljavanja za MORH iznosit će oko 23,7 milijuna eura.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
