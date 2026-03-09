Obavijesti

DVA MJESECA OBUKE

MEGA GALERIJA Prvi dan vojnog roka: Pogledajte kako je bilo u Slunju. Ročnike dočekao Anušić

Prvi ročnici stigli su u ponedjeljak na temeljnu vojnu obuku u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, njih ukupno 800, a u Slunju su prvih 200 dočekali ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.
Ministar Anušić i general Kundid na prvom danu TVO-a na Slunju
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
