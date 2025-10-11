MEGA u Hrvatskoj: 'Ljevičari, bolje zašutite, završit ćete kao Antifa. Ovo je poziv na oružje!'

Drugi panel na konferenciji američkih i europskih konzervativaca i desničara "Make Europe Great Again" nazvan je "Što definira Europu? Kulturno naslijeđe, tradicija i uloga obitelji", piše Jutarnji list. Za konzervativce okupljene u Dubrovniku Europa je sazdana na tri stupa: kršćanskoj vjeri, obitelji i tradiciji. Tvrde da netko namjerno razara europske obitelji kako bi na kraju razorio nacije, društvo, čovjeka i njegovu slobodu.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Charlie Kirk se borio za obitelj kao temeljni stup društva. Mi moramo braniti Boga, domovinu i obitelj. Uvijek, pa i onda kada to nije lagano - poručio je Paolo Inselvini (31), zastupnik stranke "Braća Italije" u Europskom parlamentu.

Dvodnevna međunarodna konferencija "Make Europe Great Again" u Dubrovniku okupila je (ultra)konzervativne i (krajnje) desne građanske, vjerske i političke organizacije i stranke. Otvorena je sinoć u Dubrovniku obraćanjem Stephena Nikole Bartulice, koji je suorganizator MEGA-e i zastupnik stranke DOMiNO u Europskom parlamentu.

Pozvao je na borbu protiv ljevičara, pogotovo u Europi i Hrvatskoj. Kazao je kako im je bolje da zašute jer bi im se inače moglo dogoditi nešto slično onome što se u SAD-u dogodilo Antifi.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Predsjednik Trump proglasio je Antifu terorističkom organizacijom. Konačno. A ta će odluka imati puno šire implikacije koje će se osjetiti i ovdje u Hrvatskoj. Dosta je ljevičarskih besmislica, dosta je woke ludila i političke korektnosti. Kršćanstvo je najbolja civilizacija koju je svijet ikad vidio. Nećemo se više dati zastrašivati - poručio je Bartulica.

Oduševljenje u Dubrovniku okupljenih konzervativaca i desničara izazvao je i govor Erica Bollinga, predstavnika desničarske i kršćanske organizacije Turning Point USA i bliskog suradnika nedavno ubijenog Charlieja Kirka.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Charlie, tvoja je borba i naša borba. To što večeras radimo nije samo odavanje počasti ubijenom Charlieju - to je poziv na oružje, na borbu. Za naše obitelji, našu vjeru i naše nacije - poručio je Kirkov suradnik u snimljenoj video poruci koja je sinoć emitirana u konferencijskoj dvorani popunjenoj skoro do zadnjeg stolca.

- Ja sam Amerikanac koji zadnje četiri godine živi u Budimpešti pa vam mogu reći da Europljani imaju puno sličnih problema kao i Amerikanci. Borba za slobodu govora od najveće je važnosti. Nadam se da ćete i vi u Europi jednog dana imati zakonom zajamčenu apsolutnu slobodu govora, kao što mi u SAD-u imamo Prvim amandmanom. Ali, to što Amerikanci imaju Prvi amandman, ne znači da u SAD-u nema cenzure - rekao je Rod Dreher, novinar, kolumnist i publicist.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Wokeizam je totalitarizam! - zaključio je Dreher.

Da je u Europi de facto ugušena sloboda govora smatra i panelist Robert Roos, Nizozemac koji se predstavio kao poduzetnik i nekadašnji politički dužnosnik koji je jedno vrijeme bio i zastupnik u Europskom parlamentu.

- Šutnja pristojne većine je ono što ubija demokraciju. Jer kada pristojna većina prestane govoriti, sloboda umire - dramatično je naglasio Roos.