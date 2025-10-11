Obavijesti

News

Komentari 1
OKUPLJANJE DESNIČARA

MEGA u Hrvatskoj: 'Ljevičari, bolje zašutite, završit ćete kao Antifa. Ovo je poziv na oružje!'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
MEGA u Hrvatskoj: 'Ljevičari, bolje zašutite, završit ćete kao Antifa. Ovo je poziv na oružje!'
Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dvodnevna međunarodna konferencija "Make Europe Great Again" u Dubrovniku okupila je (ultra)konzervativne i (krajnje) desne građanske, vjerske i političke organizacije i stranke

Drugi panel na konferenciji američkih i europskih konzervativaca i desničara "Make Europe Great Again" nazvan je "Što definira Europu? Kulturno naslijeđe, tradicija i uloga obitelji", piše Jutarnji list. Za konzervativce okupljene u Dubrovniku Europa je sazdana na tri stupa: kršćanskoj vjeri, obitelji i tradiciji. Tvrde da netko namjerno razara europske obitelji kako bi na kraju razorio nacije, društvo, čovjeka i njegovu slobodu.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025.
Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Charlie Kirk se borio za obitelj kao temeljni stup društva. Mi moramo braniti Boga, domovinu i obitelj. Uvijek, pa i onda kada to nije lagano - poručio je Paolo Inselvini (31), zastupnik stranke "Braća Italije" u Europskom parlamentu.

Dvodnevna međunarodna konferencija "Make Europe Great Again" u Dubrovniku okupila je (ultra)konzervativne i (krajnje) desne građanske, vjerske i političke organizacije i stranke. Otvorena je sinoć u Dubrovniku obraćanjem Stephena Nikole Bartulice, koji je suorganizator MEGA-e i zastupnik stranke DOMiNO u Europskom parlamentu.

Pozvao je na borbu protiv ljevičara, pogotovo u Europi i Hrvatskoj. Kazao je kako im je bolje da zašute jer bi im se inače moglo dogoditi nešto slično onome što se u SAD-u dogodilo Antifi.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025.
Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Predsjednik Trump proglasio je Antifu terorističkom organizacijom. Konačno. A ta će odluka imati puno šire implikacije koje će se osjetiti i ovdje u Hrvatskoj. Dosta je ljevičarskih besmislica, dosta je woke ludila i političke korektnosti. Kršćanstvo je najbolja civilizacija koju je svijet ikad vidio. Nećemo se više dati zastrašivati - poručio je Bartulica.

Oduševljenje u Dubrovniku okupljenih konzervativaca i desničara izazvao je i govor Erica Bollinga, predstavnika desničarske i kršćanske organizacije Turning Point USA i bliskog suradnika nedavno ubijenog Charlieja Kirka.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025.
Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Charlie, tvoja je borba i naša borba. To što večeras radimo nije samo odavanje počasti ubijenom Charlieju - to je poziv na oružje, na borbu. Za naše obitelji, našu vjeru i naše nacije - poručio je Kirkov suradnik u snimljenoj video poruci koja je sinoć emitirana u konferencijskoj dvorani popunjenoj skoro do zadnjeg stolca.

- Ja sam Amerikanac koji zadnje četiri godine živi u Budimpešti pa vam mogu reći da Europljani imaju puno sličnih problema kao i Amerikanci. Borba za slobodu govora od najveće je važnosti. Nadam se da ćete i vi u Europi jednog dana imati zakonom zajamčenu apsolutnu slobodu govora, kao što mi u SAD-u imamo Prvim amandmanom. Ali, to što Amerikanci imaju Prvi amandman, ne znači da u SAD-u nema cenzure - rekao je Rod Dreher, novinar, kolumnist i publicist.

Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025.
Dubrovnik: Europski zastupnik Stephen Nikola Bartulica organizirao Međunarodnu konferenciju Make Europe Great Again 2025. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Wokeizam je totalitarizam! - zaključio je Dreher.

Da je u Europi de facto ugušena sloboda govora smatra i panelist Robert Roos, Nizozemac koji se predstavio kao poduzetnik i nekadašnji politički dužnosnik koji je jedno vrijeme bio i zastupnik u Europskom parlamentu.

- Šutnja pristojne većine je ono što ubija demokraciju. Jer kada pristojna većina prestane govoriti, sloboda umire - dramatično je naglasio Roos.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'
VIDEO: KOD NOVE GRADIŠKE

Smrdljivi martini im preplavili zidove: 'Grozno, svugdje su!'

Šokirana čitateljica poslala nam je snimku invazije smrdljivih martina na području Nove Gradiške. Kako kaže, kritično stanje je već tjedan dana. - Bez obzira na komarnike, oni pronađu svoj put unutra. Ako ih pošpricamo, sutradan dođu novi - priča dalje. Boje se da će im biti potrebna pomoć stručnjaka.
Ovo su rezultati Eurojackpota
VELIKI DOBITAK

Ovo su rezultati Eurojackpota

Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 10. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, fond dobitaka i statistiku uplate

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025