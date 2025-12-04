Obavijesti

News

Komentari 0
OTETA DJECA

Melania Trump: Još sedmero ukrajinske djece vraćeno iz Rusije, to je dobar znak

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Melania Trump: Još sedmero ukrajinske djece vraćeno iz Rusije, to je dobar znak
3
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu najmanje 19 tisuća njezine djece i prebacivanje u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom, bez pristanka obitelji ili skrbnika, od početka rata u veljači 2022.

Još sedmero ukrajinske djece vraćeno je iz Rusije svojim obiteljima, što je dobrodošao znak suradnje dviju zemalja, izjavila je u četvrtak prva dama SAD-a Melania Trump, dan nakon što je njezin suprug ustvrdio da je put do mira i dalje nejasan. Prva dama zacrtala je repatrijaciju ukrajinske djece iz Rusije kao svoj prioritet dok predsjednik Donald Trump nastoji okončati rat u Ukrajini koji bjesni već gotovo četiri godine.

U listopadu je objavila da je osigurala otvorenu liniju komunikacije s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i da su neka djeca vraćena svojim obiteljima, najavljujući još povrataka.

U posljednjem ciklusu repatrijacije vraćeno je šest dječaka i jedna djevojčica, priopćio je ured Malanije Trump.

Pokretanje videa...

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' 01:22
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

"Pohvaljujem upornu diplomaciju Rusije i Ukrajine i njihovo vodstvo u nastojanju da se djeca ponovno ujedine s obiteljima. Počeli su graditi mostove u opipljivom okruženju suradnje, što je sidro optimizma", rekla je u priopćenju.

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu najmanje 19 tisuća njezine djece i prebacivanje u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom, bez pristanka obitelji ili skrbnika, od početka rata u veljači 2022.

Rusija redovito negira otimanje ukrajinske djece, već tvrdi da ih štiti od borbi.

Međunarodni kazneni sud izdao je u ožujku 2023. nalog za uhićenje Putina, optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'
EKSKLUZIVA DER SPIEGELA

Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'

"Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu na teritoriju po pitanju teritorija bez jasno definiranih sigurnosnih jamstava", kazao je navodno tijekom razgovora Macron...
Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'
PODCIJENILI PROTIVNIKA

Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'

Vladimir Čirkin tvrdi da su obavještajne službe navele Moskvu na rat u Ukrajini, iako je vojska bila nespremna
Ukrajinski novinar tvrdi da je u Parizu navodnu Putinovu kćer: 'Reci da prestane bombardirati'
'ŽAO MI JE'

Ukrajinski novinar tvrdi da je u Parizu navodnu Putinovu kćer: 'Reci da prestane bombardirati'

TSN objavio snimku susreta s djevojkom koju mediji godinama povezuju s ruskim predsjednikom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025