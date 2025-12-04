Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'

Europske vođe baš i nemaju neko povjerenje u SAD kad su u pitanju mirovni pregovori oko rata u Ukrajini. Prema bilješkama s konferencijskog poziva koje je ekskluzivno objavio Der Spiegel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz su tijekom razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koristili, kako ih opisuje Spiegel, "drastične riječi". Na razgovoru je bila još nekolicina europskih čelnika....

Prema bilješkama poziva vođenog na engleskom, Macron je upozorio na mogućnost američke izdaje...

- Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu na teritoriju po pitanju teritorija bez jasno definiranih sigurnosnih jamstava - kazao je tijekom razgovora Macron. Kazao je i kako za Zelenskog postoji velika opasnost...

Njemački kancelar Merz kazao je Zelenskom da u narednim danima mora biti vrlo oprezan...

- Igraju se i s vama i s nama - kazao je Merz. Pri tome je vjerojatno mislio na Trumpov pregovarački tim kojeg čine kontroverzni Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner...

- Ne smijemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira s ovim ljudima - upozorio je finski predsjednik Alexander Stubb.

- Slažem se s njim. Moramo zaštiti Volodimira - nadovezao se na to glavni tajnik NATO-a Mark Rutte...

Elizejska palača demantira da citati pripadaju Macronu....