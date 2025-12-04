"Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu na teritoriju po pitanju teritorija bez jasno definiranih sigurnosnih jamstava", kazao je navodno tijekom razgovora Macron...
Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'
Europske vođe baš i nemaju neko povjerenje u SAD kad su u pitanju mirovni pregovori oko rata u Ukrajini. Prema bilješkama s konferencijskog poziva koje je ekskluzivno objavio Der Spiegel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz su tijekom razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koristili, kako ih opisuje Spiegel, "drastične riječi". Na razgovoru je bila još nekolicina europskih čelnika....
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prema bilješkama poziva vođenog na engleskom, Macron je upozorio na mogućnost američke izdaje...
- Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu na teritoriju po pitanju teritorija bez jasno definiranih sigurnosnih jamstava - kazao je tijekom razgovora Macron. Kazao je i kako za Zelenskog postoji velika opasnost...
Njemački kancelar Merz kazao je Zelenskom da u narednim danima mora biti vrlo oprezan...
- Igraju se i s vama i s nama - kazao je Merz. Pri tome je vjerojatno mislio na Trumpov pregovarački tim kojeg čine kontroverzni Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner...
- Ne smijemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira s ovim ljudima - upozorio je finski predsjednik Alexander Stubb.
- Slažem se s njim. Moramo zaštiti Volodimira - nadovezao se na to glavni tajnik NATO-a Mark Rutte...
Elizejska palača demantira da citati pripadaju Macronu....