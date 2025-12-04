Vojni dronovi krenuli prema avionu Zelenskog kod Irske. 'Bili su na njegovoj putanji'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski početkom je tjedna posjetio Dublin i to je bio njegov prvi posjet Irskoj. Javnost je prije njegovog dolaska bila strogo upozorena da se u zoni u kojoj će se nalaziti Zelenskijev zrakoplov ne smiju kretati dronovi. No netko je posalo četiri drona koji su kako piše Telegraph kružili iznad broda Irske mornarice koji je u tajnosti raspoređen u Irskom moru uoči posjeta ukrajinskog predsjednika Irskoj.

Izvori The Journala naveli su da su dronovi poletjeli s područja sjeveroistočno od Dublina te letjeli oko dva sata. Nije poznato tko ih je lansirao niti gdje se trenutačno nalaze.

Sumnja se da su dronovi podignuti kako bi ometali dolazak Zelenskog u Dublin. Imali su uključena svjetla i sumnja se da je riječ o vojnim dronovima. Dronovi su porbili zonu zabrane letenja i iako je Zelenski sletio nešto ranije od predvišđenog, u ponedjeljak oko 23 sata, oni bi se sigurno našli izravno na putanji njegovog aviona.