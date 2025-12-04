Obavijesti

News

Komentari 1
OMETANJE ILI?

Vojni dronovi krenuli prema avionu Zelenskog kod Irske. 'Bili su na njegovoj putanji'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vojni dronovi krenuli prema avionu Zelenskog kod Irske. 'Bili su na njegovoj putanji'
3
Foto: Fredrik Sandberg/TT/REUTERS

Ne zna se tko je dronove lansirao, ali se pretpostavlja da su vojni

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski početkom je tjedna posjetio Dublin i to je bio njegov prvi posjet Irskoj. Javnost je prije njegovog dolaska bila strogo upozorena da se u zoni u kojoj će se nalaziti Zelenskijev zrakoplov ne smiju kretati dronovi. No netko je posalo četiri drona koji su kako piše Telegraph kružili iznad broda Irske mornarice koji je u tajnosti raspoređen u Irskom moru uoči posjeta ukrajinskog predsjednika Irskoj.

Izvori The Journala naveli su da su dronovi poletjeli s područja sjeveroistočno od Dublina te letjeli oko dva sata. Nije poznato tko ih je lansirao niti gdje se trenutačno nalaze.

Pokretanje videa...

Oglasio se Zelenski: 'Spremni smo krenuti naprijed s okvirom sporazuma SAD-a i Ukrajine' 00:57
Oglasio se Zelenski: 'Spremni smo krenuti naprijed s okvirom sporazuma SAD-a i Ukrajine' | Video: 24sata/Reuters

Sumnja se da su dronovi podignuti kako bi ometali dolazak Zelenskog u Dublin. Imali su uključena svjetla i sumnja se da je riječ o vojnim dronovima. Dronovi su porbili zonu zabrane letenja i iako je Zelenski sletio nešto ranije od predvišđenog, u ponedjeljak oko 23 sata, oni bi se sigurno našli izravno na putanji njegovog aviona. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Melania Trump: Još sedmero ukrajinske djece vraćeno iz Rusije, to je dobar znak
OTETA DJECA

Melania Trump: Još sedmero ukrajinske djece vraćeno iz Rusije, to je dobar znak

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu najmanje 19 tisuća njezine djece i prebacivanje u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom, bez pristanka obitelji ili skrbnika, od početka rata u veljači 2022.
Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'
EKSKLUZIVA DER SPIEGELA

Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'

"Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu na teritoriju po pitanju teritorija bez jasno definiranih sigurnosnih jamstava", kazao je navodno tijekom razgovora Macron...
Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'
PODCIJENILI PROTIVNIKA

Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'

Vladimir Čirkin tvrdi da su obavještajne službe navele Moskvu na rat u Ukrajini, iako je vojska bila nespremna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025