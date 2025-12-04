Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'

Bivši visoki zapovjednik ruskih kopnenih snaga, umirovljeni general-pukovnik Vladimir Čirkin, prošlog je tjedna oštro prozvao Kremlj zbog pogrešnih procjena obavještajnih službi prije invazije na Ukrajinu krajem veljače 2022. godine. Prema njegovim riječima, Moskva je pokrenula rat velikih razmjera, iako nije bila spremna na njega.

- Svi su, ako se sjećate, u veljači 2022. govorili da će rat završiti za tri dana. Sad ćemo ih pregaziti - komentirao je Čirkin u intervjuu za rusku radijsku postaju RBC. - No, nažalost, nije ispalo tako. Dao bih cijeloj našoj obavještajnoj zajednici nepovoljnu ocjenu - dodao je.

Čirkin je istaknuo da je Moskva 'tradicionalno' krivo procijenila odnos snaga, podcijenila protivnika i precijenila vlastite sposobnosti. - Iskreno govoreći, Rusija je opet bila nespremna za rat, kao i prethodnih godina i stoljeća. Vodstvo je vjerovalo da 70 posto Ukrajinaca podržava postavljanje proruske vlade, a ispalo je potpuno suprotno, 30 posto za nas i 70 posto protiv - rekao je Čirkin.

Umirovljenik je također upozorio na 'sindrom Tbilisija', stanje u kojem ruski časnici oklijevaju donositi taktičke odluke bez jasnih naredbi, što je, prema njegovom mišljenju, dodatno oslabilo ruske snage u prvim tjednima invazije.

Njegove tvrdnje poklapaju se sa zapadnim i ukrajinskim analizama koje ističu da je Rusija precijenila svoje sposobnosti, osobito u pokušaju zauzimanja regije oko Kijeva. Kaotične logističke operacije i neuspjeh u postizanju zračne nadmoći prisilili su Kremlj na povlačenje iz glavnog grada Ukrajine krajem ožujka 2022.

Čirkinova otvorenost iznenadila je i voditelja emisije Jurija Tamanceva. - Iskreno, nisam očekivao takvu iskrenost - priznao je Tamancev. Unatoč tome, Čirkin nije osporio službeno obrazloženje Moskve za invaziju, već je razgovor usmjerio na analizu razvoja rata i potencijalne strategije ruske vojske.

General je razriješen dužnosti 2013. godine zbog optužbi za korupciju i primanje mita, za što je u kolovozu 2015. osuđen na pet godina zatvora. Kazna mu je kasnije preinačena, a čin vraćen, nakon što je tvrdio da su optužbe bile rezultat prijevare njegovih podređenih.

Čirkinov intervju otkriva rijetko viđenu kritiku Kremlja iz redova bivših visokih vojnih dužnosnika, ističući slabosti u planiranju i procjeni rata u Ukrajini.