EMOTIVAN RAZGOVOR

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Melania Trump predala Putinu pismo zbog otete ukrajinske djece: 'Ovo mora prestati...'
Foto: Kevin Lamarque

Trumpova supruga Melania Trump spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavili su u ponedjeljak da su razgovarali o teškoj situaciji i nestaloj djeci u ratu tijekom sastanka na kojemu je Trump ugostio europske i NATO čelnike kako bi razgovarali o ruskom ratu u Ukrajini.

Trumpova supruga Melania Trump spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koje je Trump osobno uručio Putinu na summitu na Aljasci.

Trump i von der Leyen su "razgovarali o ogromnom svjetskom problemu nestale djece", objavio je američki predsjednik na društvenim mrežama kasno u ponedjeljak, bez spominjanja neke određene zemlje u objavi. "Ovo je također velika tema s mojom suprugom Melanijom".

Ukrajina je otmice desetaka tisuća svoje djece odvedene u Rusiju ili na teritorij pod ruskom okupacijom bez pristanka obitelji ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava UN-ovu definiciju genocida. Moskva je prethodno izjavila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izjavio je da je Rusija nanijela patnju milijunima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Ljudska cijena ovog rata mora prestati. A to znači da svako ukrajinsko dijete koje je otela Rusija mora biti vraćeno svojim obiteljima", rekla je von der Leyen na mreži X, referirajući se na svoj razgovor s Trumpom.

Slike djece koja pate tijekom ruskog rata u Ukrajini i izraelskog rata u Gazi izazvale su uzbunu diljem svijeta, uključujući i slike izgladnjele djece u palestinskoj enklavi. Teška situacija djece koja su ostala shrvana godinama nasilja u Siriji također je izazvala ogorčenje.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Ruske agencije prenose da je pomoćnik rekao i da je Putin "toplo zahvalio" Trumpu na gostoprimstvu i dobro organiziranom sastanku na Aljasci, kao i na napretku postignutim u razgovorima
Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama

