NOVA POMOĆ

Sporazum stoljeća: Ukrajina kupuje američko oružje za 100 milijardi, Europa plaća račun

Piše HINA,
Sporazum stoljeća: Ukrajina kupuje američko oružje za 100 milijardi, Europa plaća račun
Foto: Aaron Schwartz/PRESS ASSOCIATION

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara

 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskii zjavio je u utorak nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od 10 dana.

"Sigurnosna jamstva vjerojatno će 'raspakirati' naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od slijedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

FT: Ukrajina nudi ugovor o oružju vrijedan 100 milijardi dolara za sigurnosna jamstva SAD-a

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom.

Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.

