POVRATAK SLOBODE

Meloni upozorila: Iran ne smije ograničiti plovidbu Hormuzom

Piše HINA,
Foto: Remo Casilli

Talijanska premijerka poručila da bi dodatne carine na tranzit mogle izazvati nepredvidive ekonomske posljedice i otvorila mogućnost ublažavanja EU pravila

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u četvrtak je pozvala da se u potpunosti vrati slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem. Meloni je u četvrtak u talijanskom parlamentu rekla da se ograničenja ne smiju prihvatiti. "Jer, dopusti li se Iranu uvođenje dodatnih carina na tranzit kroz tjesnac, mogle bi se i dalje nastaviti nepredvidive ekonomske posljedice", rekla je. Prioritetom Italije i njezinih europskih partnera smatra potpuni povratak slobode plovidbe tjesnacem između Irana i Arapskog poluotoka u uvjetima koji su ondje postojali i prije iranskog rata.

Najavila je i da će na postizanju tog cilja surađivati sa svojim međunarodnim partnerima.

TJESNAC JE BIO OTVOREN PRIJE RATA
S obzirom na vrlo napetu ekonomsku situaciju Meloni je spomenula i mogućnost privremenog ublažavanja proračunskih pravila EU-a. Kazala je da će se, u slučaju nove eskalacije i daljnjeg pogoršanja situacije, europski odgovor morati ozbiljno razmotriti.

"U tom slučaju ne bi trebalo biti tabuom razmatrane moguće suspenzije Pakta o stabilnosti i rastu", rekla je talijanska čelnica.

